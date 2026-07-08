El primer tramo del ciclo lectivo 2026 concluyó en San Juan marcando un hito histórico para el sistema escolar de la provincia. Por primera vez las familias no recibieron el documento impreso tradicional sino que el seguimiento se realiza de manera virtual. Esta transición permite que padres y tutores revisen el rendimiento académico desde cualquier dispositivo con conexión a internet como celulares o computadoras.

La herramienta se gestiona mediante la plataforma denominada Ecosistema Digital Unificado de Gestión Educativa conocida como EDUGE. Esta iniciativa surgió del trabajo conjunto entre las carteras de Educación y Economía para modernizar el acceso a la información de los alumnos que asisten a primaria en establecimientos de gestión estatal. El marco legal de este cambio se encuentra respaldado por la Resolución N.º 26010 que formaliza el reemplazo del formato físico.

Para garantizar la equidad el gobierno informó que "también se contempla la entrega de una versión impresa con medidas de seguridad para aquellas familias que, por problemas de conectividad o falta de recursos tecnológicos, no puedan acceder a la plataforma". De esta manera se busca que nadie quede excluido del proceso informativo por falta de herramientas digitales.

El acceso al sistema requiere que el responsable tenga una cuenta activa en Ciudadano Digital para validar su identidad. Una vez dentro del sitio web oficial se debe elegir la pestaña de seguimiento académico para visualizar el listado de hijos vinculados al perfil del usuario. Allí se encuentran disponibles las notas finales de la libreta escolar, las calificaciones orientadoras de las evaluaciones semestrales y el registro detallado de las asistencias.

La visualización de los datos se habilita tras haber finalizado cada trimestre escolar. En caso de que un estudiante no figure en el sistema institucional las autoridades explicaron que "la familia deberá solicitar la vinculación correspondiente en la escuela a la que asisten". Además de las notas el portal funciona como un canal de comunicación para recibir novedades y circulares enviadas por los docentes o directivos del establecimiento.