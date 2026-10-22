El Torneo Clausura de la Liga Sanjuanina de Fútbol ya tiene a sus cuatro semifinalistas: Sportivo Desamparados, Atlético Marquesado, Atlético Minero y Atlético de la Juventud Alianza. Tras una serie de cuartos de final que dejó cruces ajustados y una goleada, los equipos buscarán un lugar en la definición del campeonato.

Las semifinales tendrán dos enfrentamientos: Desamparados se medirá con Marquesado, mientras que Minero jugará frente a Alianza. El ganador del Clausura no solo levantará el trofeo del certamen, sino que también tendrá la posibilidad de disputar el título del Oficial 2026 contra Minero, campeón del Torneo Apertura.

Desamparados y Marquesado, cara a cara por un lugar en la final

Sportivo Desamparados consiguió la clasificación luego de empatar 1-1 con Unión de Villa Krause y hacer valer la ventaja deportiva obtenida por haber terminado primero en la fase regular. El Puyutano sostuvo el resultado en un clásico exigente y aseguró su presencia entre los cuatro mejores del torneo.

Su próximo rival será Atlético Marquesado, que avanzó tras imponerse en la definición por penales frente a Sportivo 9 de Julio. El cruce enfrentará a dos equipos que superaron instancias diferentes para continuar en carrera por el campeonato.

Minero y Alianza buscarán la otra plaza

La segunda semifinal tendrá como protagonistas a Atlético Minero y Atlético de la Juventud Alianza, dos equipos que también lograron superar sus respectivos compromisos de cuartos de final. Minero eliminó a Trinidad, mientras que Alianza consiguió el pase con una contundente victoria por 4-0 ante Sportivo Rivadavia.

El cruce tendrá un condimento especial para Minero, que ya se aseguró el título del Apertura y ahora buscará llegar a la final del Clausura. Alianza, por su parte, intentará superar otra instancia para mantener sus aspiraciones de quedarse con el campeonato.

El Clausura definirá al rival de Minero por el Oficial 2026

El desenlace del torneo tendrá una importancia mayor, ya que el campeón del Clausura deberá enfrentarse con Atlético Minero, ganador del Apertura, para definir al campeón del Oficial 2026. Esa final anual está prevista para el cierre de la temporada, a fin de año. Aunque si el club minero lográ consagrarse en esta mitad de año, obtendrá el premio mayor sin llegar a una superfinal.

De esta manera, las semifinales representan un paso decisivo para los cuatro equipos que siguen en competencia y una oportunidad para acercarse a la definición del fútbol sanjuanino. Desamparados, Marquesado, Minero y Alianza buscarán ahora superar sus respectivos cruces para llegar a la final del Clausura.