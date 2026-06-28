El Mundial 2026 entró en una etapa inédita para la historia de la Copa del Mundo. Con el nuevo formato de 48 selecciones, quedaron definidos los cruces de los 16avos de final, una instancia que se disputará por primera vez y que reunirá a 32 equipos en el inicio de los mano a mano rumbo al título.

La nueva fase eliminatoria comenzará este domingo 28 de junio y se extenderá hasta el viernes 3 de julio. Desde esta instancia, cada partido será decisivo: el ganador avanzará a octavos de final y el perdedor quedará eliminado del certamen.

Entre los cruces más destacados aparece Argentina, que enfrentará a Cabo Verde el viernes 3 de julio, desde las 19, en el Miami Stadium. También se destacan partidos como Brasil ante Japón, Francia frente a Suecia, Portugal contra Croacia y México ante Ecuador.

Todos los cruces de 16avos de final