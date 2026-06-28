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Así quedaron los cruces de 16avos de final del Mundial 2026
POR REDACCIÓN
El Mundial 2026 entró en una etapa inédita para la historia de la Copa del Mundo. Con el nuevo formato de 48 selecciones, quedaron definidos los cruces de los 16avos de final, una instancia que se disputará por primera vez y que reunirá a 32 equipos en el inicio de los mano a mano rumbo al título.
La nueva fase eliminatoria comenzará este domingo 28 de junio y se extenderá hasta el viernes 3 de julio. Desde esta instancia, cada partido será decisivo: el ganador avanzará a octavos de final y el perdedor quedará eliminado del certamen.
Entre los cruces más destacados aparece Argentina, que enfrentará a Cabo Verde el viernes 3 de julio, desde las 19, en el Miami Stadium. También se destacan partidos como Brasil ante Japón, Francia frente a Suecia, Portugal contra Croacia y México ante Ecuador.
Todos los cruces de 16avos de final
- Sudáfrica vs. Canadá — Domingo 28 de junio, 16, Los Ángeles Stadium.
- Brasil vs. Japón — Lunes 29 de junio, 14, Houston Stadium.
- Alemania vs. Paraguay — Lunes 29 de junio, 17.30, Boston Stadium.
- Países Bajos vs. Marruecos — Lunes 29 de junio, 22, Estadio Monterrey.
- Costa de Marfil vs. Noruega — Martes 30 de junio, 14, Dallas Stadium.
- Francia vs. Suecia — Martes 30 de junio, 18, New York New Jersey Stadium.
- México vs. Ecuador — Martes 30 de junio, 22, Estadio Ciudad de México.
- Inglaterra vs. RD Congo — Miércoles 1 de julio, 13, Atlanta Stadium.
- Bélgica vs. Senegal — Miércoles 1 de julio, 17, Seattle Stadium.
- Estados Unidos vs. Bosnia — Miércoles 1 de julio, 21, San Francisco Bay Area Stadium.
- España vs. Austria — Jueves 2 de julio, 16, Los Ángeles Stadium.
- Portugal vs. Croacia — Jueves 2 de julio, 20, Toronto Stadium.
- Suiza vs. Argelia — Viernes 3 de julio, 00, BC Place Vancouver.
- Australia vs. Egipto — Viernes 3 de julio, 15, Dallas Stadium.
- Argentina vs. Cabo Verde — Viernes 3 de julio, 19, Miami Stadium.
- Colombia vs. Ghana — Viernes 3 de julio, 22.30, Kansas City Stadium.