Así quedó el auto en el que un hombre murió en un accidente en 9 de Julio

La violencia con la que un coche de menor porte absorbió la fuerza de la colisión dejó una escena dramática a la altura del kilómetro 17 de la Ruta Nacional N.º 20. El vehículo Renault 4, conocido popularmente como Renoleta, acabó reducido a chatarra sobre la calzada tras recibir el embestida en la zona de Las Chacritas, departamento 9 de Julio, a escasa distancia de la fábrica Sai y a unos dos kilómetros del ingreso al Depósito Judicial en las proximidades del sector Dibella.

La deformación del habitáculo y los fierros retorcidos dan cuenta del fuerte impacto originado a las 22:15 horas, cuando el automóvil Fiat Cronos guiado por Medina Cristian Luis, de 40 años, transitaba de oeste a este por la misma arteria y en idéntico sentido que el automóvil de menor porte.

A causa de la severa colisión, la carrocería del Renault terminó completamente destrozada, provocando la muerte instantánea de su conductor, Carlos Ariel Cortez, de 55 años, quien quedó dentro de la unidad aplastada.

Junto a la víctima fatal viajaba Rodriguez Guaquinchay Nelio Exequiel, de 34 años, quien al igual que el conductor del otro coche debió recibir auxilio de urgencia antes de su posterior traslado al Hospital Dr. Guillermo Rawson, donde ambos ingresaron fuera de peligro.

En el lugar intervinieron efectivos de la Comisaría 31ª bajo el mando del Sub Comisario Angel González como primer interventor, coordinados por los funcionarios de la UFI Delitos Especiales, los doctores Roberto Ginsberg, Victoria Ruiz y Agostina Pérez, quienes ordenaron interrumpir la circulación vehicular para rescatar el cuerpo, preservar la escena del siniestro y disponer la remoción de la chatarra restante.