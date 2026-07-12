El Mundial 2026 ya tiene definidos a sus cuatro semifinalistas. Luego de una intensa jornada de cuartos de final, Argentina, Inglaterra, Francia y España continúan en carrera por el título y protagonizarán dos cruces de alto voltaje en busca de un lugar en la final.

La Selección argentina consiguió su clasificación tras vencer 3-1 a Suiza en el tiempo suplementario, después de igualar 1-1 en los 90 minutos reglamentarios. Con ese triunfo, el equipo dirigido por Lionel Scaloni se instaló nuevamente entre los cuatro mejores del certamen.

Ahora, la Albiceleste tendrá un desafío de máxima exigencia: enfrentará a Inglaterra, que llega entonada luego de eliminar a Noruega por 2-1 en el alargue, en un partido marcado por varias polémicas arbitrales.

Del otro lado del cuadro, Francia selló su pase a las semifinales tras superar a Marruecos, mientras que España hizo lo propio al eliminar a Bélgica. De ese enfrentamiento saldrá el otro finalista del torneo.

Las semifinales del Mundial 2026 quedaron programadas de la siguiente manera:

Martes 14 de julio

Francia vs. España

16:00 (hora de Argentina)

Dallas

Miércoles 15 de julio

Inglaterra vs. Argentina

16:00 (hora de Argentina)

Mercedes-Benz Stadium, Atlanta

Con este panorama, solo cuatro selecciones mantienen vivo el sueño de levantar la Copa del Mundo. Argentina buscará dar un paso más hacia el bicampeonato frente a Inglaterra, mientras que Francia y España reeditarán un clásico europeo por el otro boleto a la gran final.

El equipo de Lionel Scaloni intentará prolongar su gran presente internacional y volver a disputar el partido decisivo de un Mundial, con la ilusión de conquistar una nueva estrella para el fútbol argentino.