Así quedó el depósito de mercería en Santa Lucía tras el voraz incendio

El depósito de una mercería en Santa Lucía quedó prácticamente destruido luego del voraz incendio que se desató este sábado por la tarde. El fuego avanzó con rapidez y consumió gran parte de la estructura, dejando una escena de fuerte impacto en la zona. Las pérdidas materiales fueron totales y el inmueble terminó severamente afectado.

Tras ser sofocadas las llamas, el panorama en el interior era desolador. Techos dañados, paredes ennegrecidas, chapas deformadas por la temperatura y gran cantidad de mercadería calcinada formaban parte de la escena. También se observaron estanterías destruidas, materiales reducidos a cenizas y sectores completamente arrasados por la intensidad del fuego.

En el acceso al depósito se acumulaban restos de elementos retirados durante las tareas de enfriamiento. El humo permaneció durante varias horas y el olor a quemado se sintió en distintos puntos de la zona, mientras vecinos seguían con preocupación lo ocurrido.

Cómo se originó el incendio

De acuerdo con la información preliminar, el siniestro se habría iniciado por un chispazo mientras se realizaban trabajos dentro del depósito. Esa situación habría generado el foco inicial, que en pocos minutos se expandió por los materiales almacenados en el lugar.

La presencia de mercadería y distintos elementos inflamables favoreció el avance de las llamas, lo que complicó el control en los primeros minutos y elevó el riesgo de propagación.

La intervención para apagarlo

Según trascendió, el fuego fue controlado con la intervención de un camión cisterna del sistema municipal, que llegó para colaborar en plena emergencia. Vecinos señalaron que los bomberos arribaron más tarde, cuando gran parte de los daños ya se habían producido.

El operativo se extendió durante varias horas, con tareas destinadas a enfriar sectores calientes y evitar que el incendio se reactivara. La zona permaneció resguardada mientras se completaban las maniobras de seguridad.

Sin heridos e investigación abierta

A pesar de la magnitud del episodio, no se reportaron personas heridas. Ese dato llevó alivio entre comerciantes y residentes de la zona, que siguieron con angustia el desarrollo del incendio.

Ahora restará avanzar con las pericias correspondientes para determinar con precisión cómo se produjo el foco inicial y establecer oficialmente el alcance de los daños ocasionados en el depósito.