Estudiantes de La Plata se consagró campeón de la Supercopa Argentina este jueves 12 de noviembre, tras vencer 3-2 a Independiente Rivadavia de Mendoza en una final que se resolvió en tiempo suplementario. Con esta conquista, el Pincha alcanzó los 20 títulos oficiales, superó a Vélez Sarsfield en la tabla histórica del fútbol argentino y quedó a solo dos trofeos de San Lorenzo.

El equipo dirigido por Alexander Medina consiguió una nueva estrella en el estadio Julio César Villagra de Córdoba, donde parecía tener asegurada la victoria después de ponerse 2-0. Sin embargo, la Lepra mendocina logró igualar sobre el final y obligó a disputar el alargue.

Guido Carrillo abrió el marcador y un gol en contra de Iván Villalba amplió la ventaja de Estudiantes. José Florentín descontó y el propio Villalba marcó el empate, mientras que Lucas Alario apareció en el suplementario para sellar el 3-2 definitivo.

La consagración modificó el ranking de campeones. Boca Juniors continúa como el club más ganador con 75 títulos, seguido por River Plate con 72, Independiente con 45 y Racing con 41.

Cómo quedó la tabla de títulos del fútbol argentino

Con el nuevo campeonato de Estudiantes, esta es la clasificación de títulos oficiales nacionales e internacionales entre los clubes en actividad:

Boca Juniors: 75 títulos.

River Plate: 72 títulos.

Independiente: 45 títulos.

Racing Club: 41 títulos.

San Lorenzo: 22 títulos.

Estudiantes de La Plata: 20 títulos.

Vélez Sarsfield: 19 títulos.

Rosario Central: 14 títulos.

Huracán: 13 títulos.

Newell's Old Boys: 9 títulos.

Lanús: 9 títulos.

Argentinos Juniors: 5 títulos.

Arsenal de Sarandí: 5 títulos.

Quilmes: 3 títulos.

Defensa y Justicia: 2 títulos.

Gimnasia de La Plata: 2 títulos.

Banfield: 2 títulos.

Sportivo Barracas: 2 títulos.

Ferro Carril Oeste: 2 títulos.

Talleres de Córdoba: 2 títulos.

Entre los equipos que cuentan con una conquista aparecen Central Córdoba de Santiago del Estero, Central Córdoba de Rosario, Chacarita, Dock Sud, Patronato, Colón, Tigre, Atlanta, San Martín de Tucumán, Nueva Chicago, Estudiantes de Buenos Aires, Platense, Tiro Federal, Atlético Tucumán, Independiente Rivadavia y Belgrano.

El listado contempla competencias oficiales de Primera División, copas nacionales e internacionales. Los recuentos pueden presentar diferencias según el reconocimiento de determinados torneos históricos o regionales.

Estudiantes superó a Vélez y quedó cerca de San Lorenzo

El título obtenido en Córdoba le permitió a Estudiantes alcanzar las 20 conquistas, distribuidas entre 14 campeonatos nacionales y seis internacionales.

Entre sus mayores logros figuran cuatro Copas Libertadores, una Copa Intercontinental y una Copa Interamericana, además de sus campeonatos de Primera División y copas nacionales.

Con esta nueva estrella, el conjunto platense dejó atrás a Vélez, que permanece con 19 títulos oficiales.

Por encima aparece San Lorenzo, con 22 conquistas. Si se incluye a Alumni, institución desaparecida que también obtuvo 22 títulos, Estudiantes ocupa el séptimo lugar de la clasificación histórica general.

Boca sigue como el más ganador del fútbol argentino

Pese a la consagración de Estudiantes, Boca mantiene el liderazgo de la tabla histórica con 75 títulos, de los cuales 53 son nacionales y 22 internacionales.

River aparece segundo con 72 conquistas, repartidas entre 54 nacionales y 18 internacionales. La diferencia entre los dos clubes más ganadores del país es de tres trofeos.

Independiente completa el podio con 45 títulos, seguido por Racing con 41.

Qué viene para Estudiantes después de la Supercopa

La consagración también le permitió a Estudiantes conseguir la clasificación a la Recopa de Campeones, certamen que reunirá a los ganadores de distintas competencias nacionales.

Además, el Pincha tiene por delante otro desafío importante: la final de la Copa Libertadores frente a Palmeiras, prevista para el 28 de noviembre en Montevideo.

De conseguir ese trofeo, Estudiantes sumaría su quinta Libertadores y volvería a modificar la tabla histórica de los clubes argentinos.