Así quedó el rostro de Ilia Topuria, figura de la UFC: “No veo casi nada”

En los jardines de la Casa Blanca se vivió una jornada histórica para las artes marciales mixtas durante la velada UFC 250 Freedom. Ilia Topuria, quien llegaba con un récord invicto de 17 combates ganados, perdió su cinturón de peso ligero frente al estadounidense Justin Gaethje en un enfrentamiento marcado por el rigor físico.

La pelea tomó un rumbo definitivo desde el primer asalto cuando un golpe ascendente de Gaethje provocó un corte sobre el ojo derecho del deportista radicado en Alicante. A medida que avanzaban los minutos, la inflamación en los pómulos y la zona ocular del campeón se volvió crítica. En el rincón, su preparador de boxeo Javi Climent buscó precisiones al preguntarle “¿Puedes ver?”, a lo que el luchador respondió con sinceridad “No veo casi nada”.

El castigo continuó durante el tercer round, donde una combinación de golpes directos terminó por desfigurar el rostro de Topuria. Con cortes profundos en el tabique nasal y las cejas, la visibilidad del peleador era prácticamente nula. Ante la gravedad del cuadro, su hermano Aleksandre Topuria intervino para proteger su integridad física manifestando que “Hay que llamar al doctor porque no ve nada”.

Tras la revisión del equipo médico, se determinó que el combate no podía seguir, decretando el final antes de iniciar el quinto asalto. El presidente de la organización, Dana White, analizó la situación en conferencia de prensa tras el traslado del atleta a un hospital de Washington D.C. en una ambulancia. Sobre el estado de salud del ahora ex campeón, el directivo afirmó “Está hecho un desastre. Mis planes para él son que vaya a casa y descanse, que tome su tiempo. Esta noche fue una noche dura para él”.

Los primeros informes sugieren que el deportista podría tener una fractura en el hueso orbital. La imagen del peleador, con el torso y los hombros cubiertos de sangre, representó un cambio drástico respecto a sus actuaciones previas donde solía salir sin marcas visibles de sus 17 presentaciones anteriores.