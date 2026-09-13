Así quedó la lista de las máximas ganadoras de Grand Slam

Elena Rybakina sumó el US Open 2026 a sus conquistas de Wimbledon 2022 y Australian Open 2026. Con tres títulos de Grand Slam, la kazaja continúa avanzando en la lista histórica de campeonas de la Era Abierta.

La cima del listado continúa en manos de Serena Williams, que ganó 23 majors durante su carrera. Steffi Graf ocupa el segundo lugar con 22 títulos.

Las grandes campeonas

Chris Evert y Martina Navratilova comparten el tercer puesto con 18 Grand Slam cada una. Más atrás aparecen Margaret Court, con 11; Mónica Seles, con nueve; y Billie Jean King, con ocho.

Evonne Goolagong, Justine Henin y Venus Williams suman siete títulos cada una. Iga Swiatek, por su parte, llegó a seis majors después de sus conquistas en Roland Garros, Wimbledon y el US Open.

El nuevo escalón de Rybakina

Rybakina ya había conquistado Wimbledon en 2022 y el Australian Open en 2026. Su triunfo en Nueva York le permitió alcanzar los tres grandes y quedar a un paso de completar el Career Grand Slam.

La kazaja tiene ahora tres de los cuatro torneos grandes. El próximo desafío será intentar conseguir el único que le falta para completar esa marca histórica.