El histórico edificio del Hospital Dr. Guillermo Rawson volvió a lucir su imagen original tras la finalización de las obras de restauración integral de su fachada. Las fotografías difundidas por el Gobierno de San Juan reflejan el resultado de una intervención destinada a recuperar y preservar uno de los inmuebles patrimoniales más representativos de la provincia.

(Gentileza)

La obra fue ejecutada por el Ministerio de Infraestructura, Agua y Energía, a través de la Dirección de Mantenimiento y Obras Menores, con la coordinación de la arquitecta Mariela Barbarán. Los trabajos contaron además con el acompañamiento de la Dirección de Patrimonio Cultural, que supervisó cada intervención para garantizar el respeto por las características originales del edificio, y con la colaboración de la Dirección del Hospital Guillermo Rawson.

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Las imágenes permiten apreciar la recuperación de los detalles arquitectónicos que distinguen al pabellón histórico, inaugurado en 1928, y considerado una pieza clave del patrimonio arquitectónico sanjuanino.

La restauración incluyó la recuperación de las carpinterías originales mediante tareas de limpieza, reparación y reemplazo de las piezas deterioradas, respetando el diseño con el que fue construido el edificio.

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También fueron restaurados los muros, las molduras y las esculturas ornamentales que forman parte de la identidad de la fachada. Posteriormente se realizó una pintura integral sobre muros, carpinterías, cubiertas, piedra laja y tejas, devolviendo uniformidad y protección a toda la estructura.

La intervención contempló además la impermeabilización de las cubiertas para evitar filtraciones y la recuperación de los pisos de piedra laja y mármol mediante trabajos de colocación, pulido y terminaciones que permitieron conservar sus materiales originales.

Como parte del proyecto se instalaron nuevas rejas de seguridad, diseñadas especialmente para proteger el edificio sin afectar la vista de la fachada ni alterar su valor patrimonial.

Los trabajos también alcanzaron el entorno del inmueble, donde se realizaron tareas de poda y saneamiento del arbolado público para mejorar las condiciones de seguridad y preservar el paisaje que acompaña a este emblemático edificio, cuya restauración quedó reflejada en las fotografías difundidas tras la finalización de la obra.