Obras Sanitarias reforzó un esquema de beneficios especiales destinado a usuarios que atraviesan dificultades económicas y cumplen determinadas condiciones. Natalia Porra, jefa de la Oficina de Beneficios Especiales del Departamento Comercial, explicó que el programa contempla descuentos para jubilados, pensionados y personas que actualmente no tienen trabajo, tanto en los servicios de agua como de cloacas.

El beneficio contempla una reducción del 30% sobre la boleta mensual para jubilados y pensionados. Para las personas sin trabajo, el descuento llega al 50%.

El trámite es presencial y puede realizarse en Casa Central o en las delegaciones del interior. Para iniciar la solicitud se debe presentar fotocopia del DNI de todo el grupo conviviente, la boleta de energía y la documentación que acredite la situación del solicitante.

La boleta de energía no debe superar los 500 kilowatts de consumo. Los jubilados y pensionados deben presentar además el recibo de sueldo, que como referencia no debe superar los dos salarios mínimos, vitales y móviles. Las personas sin trabajo deben acreditar esa condición mediante una certificación negativa. Otro requisito es ser propietario de un único inmueble.

Cuándo se aplica y cuánto dura

Una vez presentada la documentación, Obras Sanitarias realiza el análisis correspondiente. Si el beneficio es otorgado, la notificación se realiza dentro de aproximadamente 15 días y el descuento queda reflejado automáticamente en la boleta del mes siguiente.

La vigencia es de un año desde la solicitud y puede renovarse. Para mantenerlo, se debe volver a presentar la documentación. Además, el beneficio se pierde si el usuario incumple el pago de tres boletas mensuales.

Cómo consultar

El trámite se realiza de manera presencial con la documentación requerida. Para consultas, Obras Sanitarias informó la línea 0800-222-6773 y un canal de WhatsApp para mensajes al 264-506-4444.