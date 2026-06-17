La espera terminó y la emoción se apoderó del GEHA Field at Arrowhead Stadium de Kansas City. Minutos antes del debut de la Selección Argentina frente a Argelia en el Mundial 2026, llegó uno de los momentos más esperados por los hinchas: la entonación del Himno Nacional Argentino.

Con los jugadores formados en el campo de juego y Lionel Messi ubicado al frente como capitán, las primeras estrofas del Himno despertaron una profunda emoción tanto dentro como fuera del estadio. Miles de fanáticos argentinos, que colmaron gran parte de las tribunas, acompañaron con sus voces un momento cargado de sentimiento y orgullo nacional.

Las cámaras captaron los rostros de concentración de los futbolistas, varios de ellos cantando con intensidad cada palabra mientras se preparaban para dar el primer paso en la defensa del título obtenido en Qatar 2022. Como ya es una costumbre en las grandes citas, Messi fue uno de los más observados durante la ceremonia previa.

El color celeste y blanco dominó las tribunas de Kansas City. Banderas, camisetas y cánticos acompañaron la interpretación del Himno en una escena que recordó las grandes noches mundialistas de la Selección. La presencia masiva de argentinos transformó el estadio en una especie de localía para el conjunto dirigido por Lionel Scaloni.

Concluida la ceremonia, llegaron los aplausos, los abrazos entre compañeros y las últimas palabras de aliento antes del pitazo inicial. La Copa del Mundo ya estaba en marcha para la Albiceleste. El Himno volvió a sonar fuerte. Y con él, renació la ilusión de millones de argentinos que sueñan con ver a la Selección escribir otro capítulo inolvidable en la historia de los Mundiales.