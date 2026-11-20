La Fiesta Nacional del Sol contará con un predio organizado en diferentes sectores para distribuir los espectáculos, las propuestas recreativas, la feria comercial y los servicios destinados a los visitantes. El plano oficial permite identificar tres puertas de acceso, cinco sectores de estacionamiento y distintos espacios temáticos que formarán parte de la celebración sanjuanina.

La distribución contempla dos grandes escenarios para los espectáculos, ubicados en el estadio y el velódromo, además de otros espacios destinados a presentaciones artísticas y actividades específicas. También habrá sectores gastronómicos, boleterías, sanitarios y puntos de encuentro distribuidos en distintos lugares del predio.

Tres puertas para ingresar al predio

Uno de los aspectos destacados del mapa es la distribución de los ingresos, que estarán identificados como Puerta A, Puerta B y Puerta C. La primera estará ubicada sobre el sector de la autopista y la colectora, la segunda tendrá acceso por calle 7 y la tercera estará sobre calle General Acha.

El plano también identifica cinco sectores de estacionamiento, señalizados con círculos azules y la letra E. Estos espacios estarán distribuidos alrededor del predio, en las zonas norte, sur, este y oeste.

El estadio y el velódromo, escenarios de los espectáculos

En cuanto a la propuesta artística, el estadio estará destinado a los shows musicales, mientras que el velódromo será utilizado para los espectáculos artísticos. A estos espacios se sumarán el Escenario La Peña, el Escenario Alternativo y el Escenario Urbano, que tendrán propuestas diferenciadas.

La distribución permitirá contar con diferentes puntos para las actividades culturales y musicales. El plano también contempla espacios destacados como el Paseo Federal, la Plaza de la Vid y el Olivo y el Paseo del Agua.

Feria, emprendedores y propuestas recreativas

Otro de los sectores importantes será el destinado a la feria, que tendrá un espacio específico dentro del predio. También estarán presentes el Paseo Turístico, Emprendedores y Artesanos, Expo Deporte y el Parque Solar.

La propuesta se completará con un sector de Juegos Infantiles, una Zona ONG y un Stand Gobierno. De esta manera, el predio reunirá actividades comerciales, recreativas, institucionales y deportivas.

Gastronomía, sanitarios y puntos de encuentro

El mapa también contempla distintos espacios gastronómicos, identificados con símbolos de cubiertos, además de grupos de sanitarios distribuidos en varios sectores. Las boleterías estarán ubicadas en tres puntos diferentes, próximos a distintos sectores del predio.

Por otra parte, se identifican puntos de encuentro para facilitar la orientación de los visitantes y un espacio destinado a prensa. La distribución de estos servicios permitirá reconocer los lugares de referencia y organizar los recorridos durante las jornadas de la Fiesta Nacional del Sol.

El mapa completo de las ubicaciones de la FNS 2026