Quienes necesiten saber si tienen una multa de tránsito en San Juan pueden realizar la consulta de manera online a través del portal oficial del Gobierno provincial. El sistema permite verificar las actas de infracción, emitir la boleta correspondiente y avanzar con el pago sin necesidad de realizar el trámite de forma presencial.

Para acceder al servicio es obligatorio ingresar con una cuenta de Ciudadano Digital (CIDI), la identidad digital utilizada por la Provincia para gestionar distintos trámites. Una vez iniciada la sesión, se puede acceder a la consulta de multas de tránsito desde el portal de trámites oficiales.

Paso a paso para consultar las multas

El procedimiento es sencillo y puede completarse en pocos minutos:

Ingresar al portal de trámites del Gobierno de San Juan. Acceder con el usuario de Ciudadano Digital (CIDI). Seleccionar el trámite "Impresión de Boletas de Pago de Actas de Infracción (Multas) de Tránsito". Hacer clic en la opción para consultar actas de infracción. Ingresar el número de acta de la multa. Escribir el DNI de la persona infractora. Confirmar la búsqueda para visualizar la infracción registrada y generar la boleta de pago.

El sistema solo permite realizar la consulta cuando se cuenta con el número de acta y el DNI del infractor. No es posible buscar multas únicamente con el número de patente o el documento de identidad.

Cómo pagar una multa de tránsito

Una vez localizada la infracción, el portal permite emitir la boleta para cancelar la deuda. Para ello hay que verificar que los datos sean correctos, generar el comprobante e imprimirlo para abonarlo mediante los medios habilitados que figuran en la propia boleta.

Si el pago ya fue efectuado, la acreditación puede demorar hasta 48 horas. Transcurrido ese plazo, se recomienda volver a ingresar al sistema para comprobar que la deuda ya no figure registrada.

El servicio está destinado a las actas labradas por la División Tránsito de la Policía de San Juan que corresponden a los Juzgados de Faltas Provinciales. En cambio, si la infracción fue confeccionada por Gendarmería Nacional o corresponde a un Juzgado de Paz, la consulta y el pago deberán realizarse ante el organismo que intervino.

El acceso al trámite está disponible desde el portal oficial del Gobierno de San Juan y requiere contar con un usuario activo de Ciudadano Digital para iniciar sesión y completar la gestión.