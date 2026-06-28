La Selección Argentina vivió una jugada clave en su partido ante Jordania por el Mundial 2026 cuando una acción sobre Marcos Senesi dentro del área terminó siendo sancionada como penal tras la revisión del VAR.

La jugada se originó en un ataque argentino en el que Senesi disputó una pelota aérea dentro del área rival. En esa acción, el defensor argentino recibió un fuerte impacto en el rostro producto de una infracción del rival, lo que provocó que quedara tendido y generara la inmediata reacción del árbitro.

En primera instancia, el juez del partido dejó seguir la jugada, pero minutos después fue advertido por el sistema de videoasistencia. Tras revisar las imágenes, el árbitro decidió sancionar penal para la Selección Argentina debido a la clara falta sobre el defensor.

El encargado de ejecutar el tiro desde los doce pasos fue Lautaro Martínez, quien asumió la responsabilidad en un momento importante del encuentro. Con su remate, el delantero logró vencer al arquero y convertir el gol que significó un desahogo personal, ya que cortó una sequía en Mundiales.

La jugada no solo tuvo impacto en el desarrollo del partido, sino también en la estadística del atacante argentino, que venía buscando reencontrarse con el gol en la competencia internacional.

El episodio volvió a poner en foco el rol del VAR en situaciones de contacto dentro del área, especialmente en acciones de alta intensidad como la que tuvo como protagonista a Senesi.

Con ese tanto, la Selección Argentina amplió su dominio en el encuentro y encaminó un resultado que le permitió seguir avanzando en el Mundial 2026.