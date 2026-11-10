Una marea de miles de jóvenes se adueñó por completo de las inmediaciones del Monumento a los Españoles, en el cruce de las avenidas del Libertador y Sarmiento en el barrio porteño de Palermo, para llevar a cabo una histórica vigilia festiva a la espera del arribo del Papa León XIV a la Argentina. Desde tempranas horas, contingentes de parroquias, movimientos juveniles y agrupaciones de distintas provincias comenzaron a instalarse detrás del vallado oficial decorado con lonas con la inscripción "LEÓN XIV ARGENTINA", transformando la avenida en una verdadera fiesta de fe popular.

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La concurrencia masiva abarca familias completas, agrupaciones scouts con vestimenta identificatoria, grupos parroquiales con banderas y pasacalles alusivos a la juventud y al Santo Padre, e hileras ininterrumpidas de peregrinos que colmaron las veredas y la plazoleta central.

A lo largo del predio se montaron estructuras de audio y torres de sonido para acompañar las rondas de cantos, guitarras, momentos de oración comunitaria y testimonios que se extenderán durante toda la noche y madrugada.





El operativo desplegado en la zona incluye vallados perimetrales de contención, puestos sanitarios de hidratación y asistencia médica preventiva, además de presencia de personal de control de tránsito que interrumpe la circulación vehicular sobre las avenidas principales para resguardar la seguridad de la multitud.

La organización prevé que la afluencia de gente continúe incrementándose durante las primeras horas de la mañana ante la llegada de nuevos micros desde el interior del país para recibir formalmente al Pontífice.

La la zona del Monumento de los Españoles comienza a llenarse y promete atraer otro récord de fieles. Si bien la ceremonia está convocada para los más jóvenes, las edades varían y se reúnen con un solo fin común: poder ver a León XIV. La ceremonia comenzará a las 20:15.

“Es una señal de esperanza, sobre todo por los problemas que atravesamos los argentinos”, expresó uno de los participantes a la Agencia Noticias Argentinas, mientras que otra manifestó: “Espero que me devuelva la fe a los jóvenes, que es algo que les está faltando”.