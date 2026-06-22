Así se vivió el Himno argentino antes del partido frente a Austria

La Selección Argentina volvió a protagonizar uno de los momentos más emotivos del Mundial 2026. Antes del encuentro frente a Austria por la segunda fecha del Grupo J, el Himno Nacional Argentino resonó con fuerza en el Dallas Stadium y unió a jugadores e hinchas en una misma expresión de orgullo, emoción e ilusión.

Minutos antes del inicio del partido, las tribunas se vistieron de celeste y blanco para acompañar a la Albiceleste en un nuevo desafío mundialista. Como ocurrió en tantas noches históricas, la entonación del Himno se transformó en una de las imágenes más destacadas de la previa.

Con Lionel Messi como capitán al frente de la formación, los futbolistas dirigidos por Lionel Scaloni cantaron cada estrofa con visible emoción, mientras miles de argentinos presentes en el estadio hicieron sentir su apoyo desde las gradas.

Una postal que se repite en cada Mundial

El Himno Nacional suele convertirse en uno de los instantes más especiales para la Selección Argentina en las grandes competencias. La conexión entre el equipo y los hinchas quedó nuevamente reflejada en Dallas, donde el aliento fue constante desde mucho antes del pitazo inicial.

Las cámaras captaron los rostros concentrados de los jugadores, muchos de ellos cantando a viva voz, conscientes de la importancia del compromiso que tenían por delante. Del otro lado, los fanáticos acompañaron con banderas, camisetas y una ovación que envolvió todo el estadio.

El impulso para seguir defendiendo la corona

La Albiceleste llegó al encuentro ante Austria con el objetivo de dar otro paso firme en la defensa del título conquistado en Qatar 2022. Tras el triunfo en el debut frente a Argelia, el equipo de Scaloni buscó aprovechar el envión anímico y acercarse a la clasificación a la siguiente ronda.

En ese contexto, el Himno volvió a actuar como una inyección de energía para un plantel que carga con la ilusión de millones de argentinos. La emoción de la previa dejó una nueva imagen para el recuerdo y confirmó, una vez más, el fuerte vínculo que une a la Selección con su gente.

Con el orgullo nacional a flor de piel y el sueño mundialista intacto, Argentina quedó lista para afrontar otro capítulo de su camino en la Copa del Mundo 2026.