La visita del papa León XIV a la Argentina ya comienza a tomar forma. El Pontífice llegará al país durante la tarde del domingo 8 de noviembre y permanecerá hasta el miércoles 11, en un viaje apostólico que tendrá actividades en Buenos Aires y Córdoba.

Aunque el cronograma todavía puede sufrir modificaciones, la agenda preliminar contempla encuentros institucionales, visitas pastorales, actividades con fieles y una misa multitudinaria.

Domingo 8: llegada y encuentro con Milei

León XIV arribará a Buenos Aires durante la tarde del domingo 8 de noviembre. Una de sus primeras actividades previstas será un encuentro con el presidente Javier Milei en la Casa Rosada.

Según el cronograma difundido, la reunión tendrá lugar durante la tarde y marcará el inicio de la agenda oficial del Pontífice en territorio argentino.

Lunes 9: Cottolengo, Papamóvil, UCA y Catedral

La jornada del lunes comenzará con una visita al Cottolengo Don Orione, en Claypole, como parte de las actividades de carácter social y pastoral.

Más tarde, alrededor de las 10.20, está previsto que León XIV suba al Papamóvil para protagonizar una actividad multitudinaria. El recorrido todavía no está confirmado y la actividad tendría una duración aproximada hasta las 12.30.

Por la tarde, cerca de las 16.40, el Papa tiene previsto visitar la Universidad Católica Argentina (UCA), en Puerto Madero.

Luego, alrededor de las 17.50, llegaría a la Catedral Metropolitana de Buenos Aires, uno de los puntos centrales de su visita a la Ciudad. Allí se encuentran los restos del general José de San Martín.

La misa multitudinaria

Uno de los momentos centrales de la visita será la misa multitudinaria que León XIV celebrará en el Monumento a los Españoles.

Durante la organización inicial se había analizado la posibilidad de realizar una actividad en un estadio, entre ellos el Monumental de River Plate. Sin embargo, finalmente esa opción quedó descartada y el escenario elegido para la celebración masiva será el Monumento a los Españoles.

Miércoles 11: Devoto y Luján

El miércoles 11 será la última jornada del Papa en la Argentina. Antes de continuar su recorrido hacia Luján, el cronograma contempla durante la mañana una visita a la cárcel de Devoto.

Luego, León XIV continuará hacia el oeste para desarrollar las actividades previstas en Luján, antes de finalizar su visita al país.

El cronograma definitivo todavía está sujeto a modificaciones. La visita apostólica del Pontífice a la Argentina está prevista entre el domingo 8 y el miércoles 11 de noviembre.