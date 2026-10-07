Este 9 de octubre, 1.380 establecimientos educativos de San Juan participarán del Simulacro Provincial de Evacuación Escolar, una práctica que alcanzará a más de 243.000 estudiantes de escuelas públicas y privadas de toda la provincia.

El ejercicio se realizará de manera simultánea en todos los niveles y modalidades, durante los turnos mañana, tarde, vespertino y noche. Las señales de inicio serán emitidas a las 10, 16, 19 y 21, respectivamente.

La actividad es organizada por el Ministerio de Educación, a través de la Secretaría de Educación, y la Secretaría de Estado de Seguridad y Orden Público mediante la Dirección de Protección Civil.

Cómo será la evacuación

Cada establecimiento utilizará el sistema de aviso previsto en su propio protocolo, que podrá incluir timbres, campanas, altavoces u otros mecanismos.

Ante la señal, docentes y estudiantes deberán adoptar durante 60 segundos la posición de seguridad, ubicándose debajo de los pupitres o en las zonas internas previamente establecidas.

Una vez cumplido ese tiempo, el coordinador designado por cada institución indicará el comienzo de la evacuación general hacia los puntos seguros definidos en el plan.

El procedimiento también contempla el corte de los suministros de luz, gas y agua cuando las condiciones lo permitan, el control de asistencia y la revisión del edificio antes de autorizar el reingreso.

Habrá cortes de tránsito

El operativo también incluirá cortes de tránsito en algunos establecimientos donde la evacuación implique el desplazamiento de estudiantes hacia la vía pública.

A las 10, habrá interrupciones frente a la EPET N°1 Rogelio Boero, EPET N°2 y EPET N°4. A las 16, el corte se realizará en inmediaciones de la Escuela Normal Superior Sarmiento, cuyos estudiantes se trasladarán hacia Plaza Laprida.

El simulacro pondrá a prueba los protocolos elaborados por cada comunidad educativa. Durante 2026 fueron presentados 2.400 planes de evacuación, debido a que algunos edificios albergan distintas instituciones y comunidades en diferentes turnos.

La evaluación continuará después

Cinco minutos después de iniciado el ejercicio, las escuelas comenzarán a cargar los resultados en un sistema de seguimiento mediante un formulario de autoanálisis institucional.

La herramienta permitirá identificar dificultades durante la evacuación y establecer modificaciones para mejorar los protocolos de cada establecimiento.

El desarrollo del Simulacro Provincial será monitoreado en vivo desde el CISEM, con una transmisión desde las EPET 2 y 4.

También habrá participación de las familias

La prevención sísmica se extenderá además a los hogares. Las familias podrán realizar el ejercicio en el turno contrario al que concurren sus hijos: quienes tienen estudiantes en el turno mañana podrán hacerlo a las 16 y quienes asisten por la tarde, a las 10.

El simulacro será el cierre del proceso de formación desarrollado durante 2026. A diferencia del ejercicio realizado en 2025, que involucró a 1.249 escuelas distribuidas en 594 edificios, esta vez la práctica alcanzará al 100% de los establecimientos educativos de San Juan.