Así será la feria de la Fiesta del Sol: qué cambios prepara San Juan

La próxima edición de la Fiesta Nacional del Sol mantendrá la estructura general de la feria temática, aunque la organización prepara modificaciones para mejorar la comodidad del público y ampliar la participación del sector privado. También continuará el esquema de escenarios y espectáculos centrales durante las tres jornadas.

Uno de los principales cambios estará vinculado con los espacios destinados al público. Según explicó el ministro Guido Romero a DIARIO HUARPE, el plano de la feria ya contempla una ampliación de los sectores donde los asistentes podrán descansar, permanecer frente a los escenarios y comer con mayor comodidad.

“Estamos trabajando en tener más espacio para que la gente pueda descansar, para que la gente pueda estar enfrente de los escenarios, para que la gente pueda comer tranquila”, explicó.

Analizan ampliar el sector gastronómico

El área gastronómica también está bajo análisis. El funcionario reconoció que durante las horas de mayor concurrencia suelen generarse sectores de congestión o “embudos”, por lo que se estudian alternativas para mejorar la circulación.

Sin embargo, aclaró que ampliar considerablemente el espacio gastronómico también podría tener un impacto sobre los propios comerciantes, ya que una mayor cantidad de puestos podría reducir las ventas de cada uno.

“Si nosotros agrandamos mucho el sector gastronómico, a lo mejor ganan menos”, señaló, al explicar que la organización busca encontrar un equilibrio entre una oferta gastronómica suficiente y la rentabilidad de los participantes.

Más espacio para sponsors y privados

Otra de las novedades será la ampliación del espacio destinado a empresas privadas y sponsors. El ministro confirmó que el gobernador Marcelo Orrego solicitó contar con una mayor superficie para este sector.

Todavía resta definir los precios, las modalidades de participación y los beneficios correspondientes a cada categoría de sponsor. Una vez establecidos esos puntos, comenzarán las reuniones con las empresas interesadas.

Desde la organización destacaron que la participación privada en las dos ediciones anteriores fue considerada exitosa y esperan repetir ese nivel de acompañamiento.

Los escenarios mantendrán su estructura

Pese a las modificaciones en la distribución de la feria, los escenarios continuarán con el esquema utilizado en las últimas ediciones. También se mantendrá la presencia de un espectáculo central durante cada uno de los tres días de la celebración.

“La idea es que eso continúe de la misma manera”, confirmó el ministro.

La grilla artística todavía se encuentra en proceso de definición. El Gobierno continúa con las negociaciones y contrataciones de artistas y espera avanzar con la venta de entradas una vez que la programación esté cerrada y los contratos firmados.

Inclusión y emprendedoras

La inclusión también tendrá un lugar dentro de la feria. El Ministerio trabaja junto con Desarrollo Humano y la Dirección de Discapacidad para garantizar la participación de personas con discapacidad, tal como ocurrió en las ediciones anteriores, aunque el objetivo es que tengan una presencia aún mayor.

En tanto, la elección de emprendedoras se mantendrá bajo el mismo esquema de la edición anterior. El ministro descartó sumar figuras como reinas o embajadoras.

El MUPA, otro atractivo vinculado al turismo

En paralelo a la organización de la Fiesta del Sol, el Gobierno espera avanzar con la inauguración del Museo Paleontológico (MUPA). La fecha todavía no está definida debido a la llegada de elementos necesarios para su puesta en funcionamiento, cuyo traslado depende de factores externos y de las condiciones climáticas.

El ministro remarcó que el museo será estratégico para fortalecer el turismo paleontológico de San Juan y articularlo con Ischigualasto.

“El turismo paleontológico es un turismo que mueve muchísima gente en todo el mundo y nosotros lo tenemos todo”, sostuvo.