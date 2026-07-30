La resolución del Ente Nacional Regulador del Gas y la Electricidad (Enrege), que ratificó el acceso prioritario de Vicuña a la capacidad incremental que generarán las futuras obras de transporte eléctrico en San Juan, comenzó a mostrar sus primeros efectos. La compañía confirmó que avanzará con una licitación nacional e internacional para ejecutar la infraestructura y ratificó que mantiene el objetivo de tomar la decisión final de inversión antes de fin de año para iniciar la construcción de Josemaría.

En diálogo con Radio Mitre San Juan, el Country Director de Vicuña Corporation, José Morea, calificó la resolución del ENREGE como "un paso fundamental" para el desarrollo del proyecto. "Sin tener la certeza de que íbamos a poder construir con recursos propios la capacidad eléctrica adicional que requería la demanda del proyecto, iba a ser mucho más difícil de alcanzar", explicó, destacando que la autorización era una condición necesaria para avanzar.

"Apuntamos a tomar una decisión final de inversión antes de fines de este año para la etapa uno, que es la del depósito Josemaría", señaló. El proyecto demandará hasta 260 MW en su etapa inicial y permitirá alcanzar el objetivo de producir el primer concentrado de cobre en 2030.

Morea también confirmó que el proyecto fue aprobado bajo el Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones (RIGI) como "proyecto de exportación estratégica de largo plazo" por el ministro de Economía, Luis Caputo, el pasado 16 de junio. Esta designación brinda estabilidad fiscal y cambiaria por 30 años, otorgando un marco de previsibilidad clave para una inversión de esta magnitud.

Con la autorización ya firme, la empresa quedó habilitada para iniciar el proceso de contratación de las obras eléctricas. Morea confirmó que la licitación tendrá alcance nacional e internacional debido a la complejidad técnica del proyecto, que contempla la construcción de una nueva línea de 500 kV, una estación transformadora en Chaparro, la ampliación de las estaciones Rodeo y Nueva San Juan, además de la incorporación de transformadores y equipamiento de alta tensión.

Licitación internacional

"Dada la criticidad de los trabajos, tenemos que garantizar que estén las mejores empresas nacionales e internacionales para adjudicar la mejor solución, al costo más competitivo y en el menor plazo posible", sostuvo. El ejecutivo agregó que la inversión definitiva dependerá del resultado del proceso licitatorio, aunque anticipó que se trata de una obra valuada en cientos de millones de dólares. "Es realmente la inversión en infraestructura eléctrica más grande que se va a hacer en la provincia de San Juan en los últimos años llevada adelante por un privado", afirmó.

Impacto sobre el sistema provincial

Uno de los puntos que generó debate durante la audiencia pública realizada en junio fue el posible impacto que la ampliación eléctrica podría tener sobre el sistema provincial y los usuarios. Sobre ese aspecto, Morea fue categórico: "Esto es todo lo contrario. Esta obra deja más infraestructura, más capacidad de transmisión eléctrica para la provincia. Es un paso necesario para a futuro avanzar con el cierre del anillo desde esta nueva estación Chaparro que va a construir Vicuña hacia probablemente la provincia de La Rioja y entregarle a la comunidad de San Juan mucha más confiabilidad en el suministro eléctrico".

Además, remarcó que la totalidad de la inversión será financiada por la compañía.

"El ciudadano sanjuanino no va a ver ningún impacto en el costo de la electricidad. Esto es 100% inversiones privadas de Vicuña sin ningún costo para el usuario", afirmó.

¿Se descontará de Regalías?

Durante la entrevista, Morea fue consultado sobre la posibilidad de que la empresa solicite en el futuro algún mecanismo de compensación vinculado a las regalías mineras por las inversiones en infraestructura. El ejecutivo fue evasivo: "Si bien estamos en conversaciones con varios actores provinciales, entre ellos el gobierno de Marcelo Orrego, de cómo impulsar y acelerar las inversiones de Vicuña y qué mecanismos en la regulación provincial existen, hay componentes de la infraestructura eléctrica que tienen jurisdicción nacional y que están reguladas por el ENREGE. Hay mucho que dialogar, no es el foco de hoy en este momento".

Sin embargo, previamente fuentes de la empresa habían sido más contundentes en diálogo con DIARIO HUARPE: "Esta obra no se acoge al beneficio del recupero de regalías. La infraestructura de transmisión y transformación eléctrica son obras nacionales, no provinciales, por lo que no existe posibilidad de compensación mediante regalías". Desde la compañía explicaron que la infraestructura será incorporada al Sistema Argentino de Interconexión (SADI), motivo por el cual no correspondería una compensación a través de regalías mineras provinciales.