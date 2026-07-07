La emoción volvió a decir presente en el Mundial 2026. Minutos antes del inicio del partido entre la Selección Argentina y Egipto por los octavos de final, el Himno Nacional Argentino resonó con fuerza en el estadio de Atlanta y fue acompañado por miles de hinchas que tiñeron las tribunas de celeste y blanco.

Como ocurre en cada presentación de la Albiceleste, la interpretación del Himno se convirtió en uno de los momentos más emotivos de la jornada. Los futbolistas formados en el campo de juego, encabezados por Lionel Messi, cantaron con intensidad mientras el público acompañó cada estrofa desde las gradas.

Una postal que se repite en cada desafío mundialista

La ceremonia protocolar previa al encuentro dejó una imagen que volvió a emocionar a los fanáticos argentinos. Con las cámaras enfocando a los protagonistas, varios jugadores entonaron el Himno con los ojos cerrados y abrazados por el sentimiento que representa vestir la camiseta nacional.

Desde las tribunas, los miles de argentinos presentes hicieron sentir su aliento y transformaron el estadio en un escenario de fiesta, con banderas, camisetas y un fervor que acompañó a la Selección desde el primer minuto.

La ilusión intacta por un lugar en cuartos

Tras el Himno, toda la atención se trasladó al campo de juego, donde el equipo dirigido por Lionel Scaloni salió en busca de la clasificación a los cuartos de final del Mundial 2026.

La interpretación del Himno Nacional volvió a reflejar la unión entre los jugadores y los hinchas, en una previa cargada de emoción y expectativa. Una vez más, la Albiceleste sintió el respaldo de su gente antes de afrontar un nuevo desafío en la defensa del título mundial.