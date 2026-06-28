El estadio volvió a vestirse de celeste y blanco en uno de los momentos más emotivos de la previa del encuentro entre la Selección Argentina y Jordania, por el Mundial 2026. Como ocurre en cada presentación de la Scaloneta, la entonación del Himno Nacional argentino fue uno de los instantes más esperados por los hinchas.

Con el estadio colmado de fanáticos, la previa se transformó en una verdadera fiesta patria. Las banderas, las camisetas y el color argentino dominaron las tribunas, mientras los jugadores del seleccionado, junto al cuerpo técnico, acompañaban desde el campo de juego la tradicional ceremonia antes del inicio del partido.

El Himno volvió a generar una conexión especial entre el equipo y su gente, que acompañó con miles de voces en un clima cargado de emoción y expectativa por una nueva presentación en la Copa del Mundo.

Además, esta jornada mundialista estuvo marcada por un momento de profundo respeto. En todos los estadios del torneo se realizó un minuto de silencio en homenaje a las víctimas del devastador terremoto ocurrido en Venezuela, que dejó miles de fallecidos y heridos. El gesto fue acompañado por jugadores, cuerpos técnicos e hinchas en un clima de recogimiento general.

La Selección Argentina también se sumó a ese homenaje antes del inicio del encuentro, en un gesto de solidaridad con las familias afectadas por la tragedia.

Con el marco emotivo de la previa y el respaldo incondicional de su público, la Albiceleste salió al campo de juego con la ilusión de seguir avanzando en el Mundial 2026, donde cada partido se vive con intensidad dentro y fuera de la cancha.