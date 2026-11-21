Entre la multitud que aprovecha la noche para cenar, la música de fondo y el ritmo acelerado de la primera jornada de la Fiesta Nacional del Sol 2026, Francesco Food Truck se muestra como una de las opciones gastronómicas pensadas para quienes buscan comer rico y volver rápido a los espectáculos.

En el recorrido por los espacios de comida del predio, el puesto llama la atención por el movimiento constante de público que hace una pausa tras recorrer la feria y el velódromo antes de encarar los shows.

Desde el puesto, Mica celebra la respuesta del público en el arranque de la fiesta y asegura que "explotadísimo la primer noche, ha sido un éxito, así que estamos muy contentos".

Aunque admite que hubo "un poco de complicaciones al principio por los Wi-Fi, pero bueno, gracias a Dios lo pudimos solucionar", destaca que el equipo ya está enfocado en "darle el mejor servicio a la gente, cobrando rápido y atendiendo lo mejor que se puede".

Al explicar qué encuentra quien llega al food truck, Mica resume la prioridad en la agilidad y la organización, con un equipo preparado para evitar demoras "porque la gente es lo que quiere a la hora de comer: comer rápido, ir a ver los shows increíbles que hay".

Además, subraya la variedad de la propuesta y apunta que "compramos muy buenas en combos familiares y en bebidas, sobre todo fernet y cervezas", con una recomendación práctica para quienes se acerquen: "Que traigan efectivo, es lo principal", sin perder el foco en una atención ágil.

El puesto funciona todos los días —viernes, sábado y domingo— hasta el cierre de la feria, "aproximadamente hasta las 3, 4", en la zona del escenario de Peña, donde Francesco Food Truck figura como el primer puesto.

Entre charlas al paso, pedidos de combos familiares y bebidas y el movimiento de un predio colmado en su primera noche, la gastronomía acompaña la dinámica de la Fiesta Nacional del Sol sin hacer perder tiempo a quienes quieren disfrutar de toda la programación.