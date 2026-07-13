Así trabajará el comercio de San Juan el miércoles en el partido de Argentina

La clasificación de la Selección Argentina a las semifinales del Mundial 2026, luego de vencer a Suiza por tres a uno, generó cambios en la dinámica habitual de San Juan. Ante el encuentro programado contra Inglaterra para este miércoles a las 16 horas, la Federación Económica de San Juan difundió un comunicado oficial para organizar la atención al público.

La entidad gremial empresaria decidió otorgar autonomía a los dueños de los negocios para decidir su esquema de trabajo. En el documento emitido, señalaron que "desde el sector del comercio de la Federación Económica de San Juan, informamos a los comerciantes y a la comunidad en general que, con el motivo del partido del Mundial para el próximo miércoles a partir de las 16 horas, cada establecimiento podrá adoptar el horario que considere más conveniente para su actividad y su empresa".

Durante la mañana, la actividad se mantendrá sin variaciones, respetando la franja de nueve a 13 horas. Sin embargo, el panorama cambiará por la tarde, ya que el partido podría extenderse hasta las 18 horas o incluso más tiempo si hay alargue o penales. Sobre esta situación, los representantes del sector explicaron que "a la tarde, muchos comercios abrirán una vez finalizado el encuentro", siendo esta la alternativa que prefieren la mayoría de los propietarios.

Esta medida busca equilibrar la actividad económica con la expectativa social por el desempeño del equipo nacional. Cabe recordar que junio mostró una leve recuperación con una suba interanual del cero coma nueve por ciento en las ventas minoristas pyme, impulsada por el Mundial y el Día del Padre. De lograrse un triunfo, se prevé una gran concurrencia de personas en la Plaza 25 de Mayo para los festejos, repitiendo la tendencia de las rondas anteriores.