El comercio de San Juan ya definió cómo será su funcionamiento durante el próximo feriado nacional del 9 de julio. Según confirmó Carlos Iramain, secretario de la Cámara de Comerciantes Unidos de San Juan, la mayoría de los locales permanecerá cerrada el jueves, mientras que el viernes 10 y el sábado la actividad se desarrollará con total normalidad. La decisión surge de un relevamiento realizado entre comerciantes y busca dar previsibilidad tanto a los clientes como a los trabajadores.

"El 9 de julio es un feriado nacional y el comercio puede trabajar si así lo decide. Nadie lo impide, pero el sondeo que realizamos entre los comerciantes muestra que la mayoría no abrirá sus puertas ese día", explicó a DIARIO HUARPE.

El dirigente aclaró que habrá excepciones para algunos negocios, especialmente aquellos atendidos por sus propios dueños. "Seguramente habrá comercios que sí trabajen, principalmente los que son atendidos por sus propietarios. En los casos en que haya empleados, deberán respetarse las condiciones que establece la legislación vigente para los trabajadores de comercio", señaló.

Viernes y sábado con actividad normal

Respecto al resto del fin de semana largo, Iramain despejó las dudas y confirmó que el funcionamiento será habitual. "El viernes y el sábado el comercio trabajará normalmente. Eso ya está confirmado y la actividad será la misma que cualquier otro fin de semana", afirmó.

De esta manera, quienes necesiten realizar compras o trámites comerciales podrán hacerlo sin modificaciones durante esas dos jornadas, concentrándose el mayor impacto únicamente en el feriado del jueves.

Expectativa por una mejora en las ventas

Consultado sobre el movimiento comercial durante el invierno, Iramain sostuvo que el sector todavía atraviesa un escenario complejo, aunque reconoció algunos signos de recuperación desde mediados de junio.

"Con el Día del Padre se registró una mejora respecto de las semanas anteriores. Aun así, seguimos teniendo números negativos en la comparación interanual", indicó.

El representante de los comerciantes expresó que las expectativas ahora están puestas en el cobro de salarios y en el comienzo de las vacaciones de invierno. "Esperamos que el movimiento de los próximos días ayude a mejorar las ventas. Todavía no alcanzamos a recuperar las pérdidas acumuladas, pero cualquier repunte sirve para aliviar la situación que venimos atravesando", concluyó.