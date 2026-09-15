Así vive la familia que usurpó la casa de L-Gante: “No tenemos ni papel higiénico”

Durante una transmisión del programa La Mañana con Moria, emitido por eltrece, la cronista Mercedes Ninci ingresó a la propiedad de General Rodríguez que mantiene en conflicto al cantante L-Gante. En el lugar, la periodista dialogó con la pareja que permanece allí junto a sus hijos pequeños, quienes optaron por resguardar sus rostros e identidades por seguridad.

El hombre de la casa admitió la modalidad de ingreso al inmueble y justificó la decisión en las necesidades del grupo familiar. “Nosotros entramos, nos habilitamos”, sostuvo, al tiempo que remarcó: “Es por nuestros hijos”. A su vez, remarcó la falta de medios económicos para afrontar la disputa por el terreno e indicó: “Nosotros, ¿qué represalias podemos tomar contra ellos? Mirá lo que somos. Tenemos a los nenes, nomás”.

La exposición mediática mostró las deficiencias de insumos básicos en el cotidiano del hogar. “No tenemos ni papel higiénico”, aseguró el habitante. La mujer del grupo aclaró que no perciben asistencia social ni asistencia alimentaria proveniente del gobierno provincial, dependientes del auxilio de sus allegados. “Mi suegra ayer nos trajo mercadería para que comamos”, relató al enseñar los víveres disponibles, entre los que figuraban fideos, harina, yerba, azúcar, grasa para cocinar, puré de tomate y galletitas.

Durante la cobertura, el médico Guillermo Capuya analizó las provisiones expuestas y advirtió sobre el déficit nutricional del grupo. “No tienen fruta, verdura, proteínas pocas”, observó el profesional. Ante este diagnóstico, el hombre contestó: “Mi señora cocina re bien, con una papa y una cebolla te hace cualquier cosa”.

En la conversación telefónica directa con la conductora Moria Casán, el entrevistado reiteró su temor a eventuales acciones violentas para lograr el desalojo. Según su versión, el artista se presentó previamente en el domicilio junto a acompañantes y presuntamente armado. En ese contexto, el ocupante lanzó críticas contra el músico: “Elián coinea a todos, les da plata. Quiere que todos estén para él. Por la plata baila el mono”.

El temor a sufrir agresiones condiciona la circulación de los adultos fuera del inmueble. “Tengo miedo de salir, que le dé 100 dólares a alguno y me hagan pelota a mí. Yo tengo a mi nene, nada más”, expresó el entrevistado sobre el riesgo que percibe.

Hacia el cierre del intercambio, la conductora indagó sobre la manutención cotidiana de los menores. “¿Pueden tener las comidas del día? ¿Pueden comer los chiquitos con la changa de tu mujer o la changa tuya?”, preguntó la presentadora. Desde el resguardo de la puerta, la mujer contestó: “Sí, ellos están bien”.