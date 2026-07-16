Asistencia y evacuación de ciudadanos por intensas nevadas en Mendoza

El temporal de intensas nevadas, previsto por el Servicio Metrológico Nacional, no solo impacta en la zona del sur y oeste de San Juan. También, está afectando en Mendoza.

Efectivos de la Sección “Punta de Vacas” del Escuadrón 27 “Uspallata” de Gendarmería Nacional, activaron un dispositivo de asistencia y traslado civil debido a las severas condiciones climáticas registradas en esa zona.

Los uniformados se desplazaron hasta el kilómetro 1.235 de la Ruta Nacional Nº 7 para auxiliar a tres ciudadanos de nacionalidad argentina que se encontraban afectados por las intensas nevadas y el marcado descenso térmico en la región.

Ante el riesgo físico que representaba el temporal para los habitantes de la zona, los funcionarios procedieron a la evacuación preventiva de los pobladores.



