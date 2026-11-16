La solidaridad que comenzó entre compañeros de trabajo se transformó en una organización que busca acompañar a quienes más lo necesitan. La Asociación Conductores Solidarios nació el 23 de mayo de 2023, cuando un grupo de trabajadores de la minería decidió extender a la comunidad una práctica habitual de compañerismo. Hoy, con su proyecto Conducción Solidaria, participa del Sanjuanino Solidario 2026 con el objetivo de ampliar su capacidad de asistencia, son aquellos que llegan donde otros no alcanzan.

En sus comienzos, la agrupación estaba integrada principalmente por conductores vinculados a la actividad minera. Con el tiempo se incorporaron trabajadores del transporte de larga distancia, del servicio urbano y personas de otros sectores que comparten el mismo compromiso comunitario.

Actualmente, la asociación cuenta con 57 socios activos que realizan aportes mensuales para sostener las actividades. Su comisión fundadora está integrada por diez personas y, además, recibe la colaboración de particulares, familias de los conductores y empresas que acompañan las campañas.

Donaciones y acompañamiento comunitario

La tarea de la Asociación Conductores Solidarios tiene diferentes destinatarios. Una parte importante de sus acciones está dirigida a comedores y espacios comunitarios que reciben a niños y familias vulnerables. También acompaña a personas que atraviesan dificultades económicas o emergencias que afectan sus viviendas.

El trabajo comienza con la identificación de las necesidades y la organización de los recursos disponibles. Los integrantes reúnen alimentos y otros suministros, coordinan los traslados y llevan las donaciones hasta los lugares que requieren asistencia. También reciben aportes de vecinos que conocen sus actividades mediante publicaciones en redes sociales. En esos casos, los propios conductores se acercan a retirar los productos.

El acompañamiento empresarial resulta fundamental para sostener la logística. Desde la organización destacaron las colaboraciones de 20 de Junio y Dream, además del respaldo de Casas Viejas, que facilitó camiones para trasladar mercadería y voluntarios durante una de las jornadas solidarias.

Sin embargo, la ayuda no termina con la entrega de productos. En distintas oportunidades, los integrantes organizaron almuerzos compartidos y encuentros con las comunidades beneficiadas. Una de esas experiencias fue la visita a un comedor, donde pudieron servirles la comida a los niños y compartir una jornada con ellos.

Las familias de los conductores también participan de las actividades, colaboran con las donaciones y acompañan las iniciativas. De esta manera, la asociación construye una red que excede a sus integrantes y convoca a otras personas interesadas en contribuir.

Otra de sus tareas es la asistencia ante emergencias habitacionales. Entre las experiencias recordadas se encuentra la de un integrante que sufrió un incendio en su vivienda, con daños prácticamente totales. En esa oportunidad, la colaboración incluyó tanto recursos materiales como acompañamiento y trabajo físico para ayudarlo a atravesar la situación.

Un premio para mejorar los espacios comunitarios

La participación en el Sanjuanino Solidario representa una oportunidad para fortalecer el trabajo de la asociación. Si obtiene los $10.000.000, buscará destinar esos recursos a mejorar las condiciones de los espacios comunitarios que reciben su asistencia.

Durante sus recorridas, los integrantes encontraron comedores que necesitan mucho más que alimentos para funcionar. Algunos no cuentan con baños adecuados para los niños, mientras que otros tienen dificultades para conseguir tablones, mesas, sillas y cubiertos suficientes para atender a quienes concurren.

Por eso, uno de los objetivos de Conducción Solidaria es colaborar con el equipamiento y la infraestructura de esos lugares. El premio permitiría realizar aportes de mayor alcance, mejorar las condiciones de los espacios de contención y responder a necesidades que actualmente no siempre pueden cubrir mediante las donaciones habituales.

Cómo votar por la Asociación Conductores Solidarios

Si querés ayudar a Conducción Solidaria, el proyecto de la Asociación Conductores Solidarios, podés votarlo ingresando a https://www.diariohuarpe.com/sanjuaninosolidario.

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