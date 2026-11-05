Asspera llega a San Juan con un cambio de escenario para su show aniversario La banda se presentará a las 22 horas este viernes 6 de noviembre en El Bar del Titi, en Rawson. El recital contará con Amalgama y Psycho System como grupos invitados y las entradas están a la venta.

El recital forma parte de la gira por los 20 años de Bizarra actitud de seguir con vida, el álbum debut de la banda argentina. La presentación estaba anunciada inicialmente en otro espacio, pero la organización confirmó un cambio de escenario: finalmente se realizará en El Bar del Titi, ubicado en la intersección de avenida España y Tacuarí, en Rawson, departamento de San Juan.

La propuesta tendrá como eje el aniversario del disco publicado en 2006. Durante el espectáculo, Asspera repasará canciones de aquella primera etapa, además de incluir clásicos de su repertorio y otras sorpresas para sus seguidores.

La banda es reconocida por su particular estilo de metal bizarro, que combina riffs de heavy metal con letras humorísticas, paródicas y de crítica social.

La noche también contará con la participación de dos agrupaciones locales: Amalgama y Psycho System, que estarán a cargo de acompañar la presentación principal.

Las entradas anticipadas se pueden adquirir a través de la plataforma EntradaWeb y en el punto de venta Cultura Under.

Datos del recital de Asspera en San Juan