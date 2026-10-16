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Astroturismo en San Juan con telescopios y taller de astronomía para niños
POR REDACCIÓN
El Centro Ambiental Anchipurac realizará este sábado 17 de octubre una nueva jornada de astroturismo en San Juan, con una propuesta que combinará observación del cielo, ciencia y experiencias sensoriales. La actividad incluirá visitas guiadas, telescopios, degustaciones y un taller de astronomía especialmente destinado a los más pequeños.
La iniciativa busca acercar el conocimiento científico a la comunidad y ofrecer una experiencia educativa y recreativa bajo el cielo sanjuanino, en el marco de las propuestas impulsadas por la Secretaría de Estado de Ambiente y Desarrollo Sustentable.
Observación con telescopios y taller infantil
Durante la jornada, los participantes podrán recorrer las instalaciones mediante una visita guiada y observar el cielo con telescopios. Además, habrá degustaciones de vinos, licores artesanales y chocolates para complementar la experiencia.
Uno de los atractivos será el taller de astronomía destinado a los niños, con actividades pensadas para despertar su curiosidad por el universo y acercarlos al conocimiento de los fenómenos celestes.
La propuesta integra divulgación científica, educación ambiental y recreación en un espacio destinado a promover el vínculo entre la sociedad y el ambiente.
Horarios y cómo reservar un lugar
La actividad contará con dos grupos para organizar la participación. El primero comenzará a las 19 y el segundo a las 19:30, ambos con punto de encuentro en el Centro Ambiental Anchipurac.
Las personas interesadas en participar podrán reservar su lugar a través del sitio web www.turismoencontexto.com o comunicarse por WhatsApp al 264-5429117.
La jornada forma parte de las iniciativas provinciales que buscan promover experiencias de educación ambiental y acercar la ciencia a personas de todas las edades mediante propuestas que combinan aprendizaje y entretenimiento.