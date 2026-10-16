El Centro Ambiental Anchipurac realizará este sábado 17 de octubre una nueva jornada de astroturismo en San Juan, con una propuesta que combinará observación del cielo, ciencia y experiencias sensoriales. La actividad incluirá visitas guiadas, telescopios, degustaciones y un taller de astronomía especialmente destinado a los más pequeños.

La iniciativa busca acercar el conocimiento científico a la comunidad y ofrecer una experiencia educativa y recreativa bajo el cielo sanjuanino, en el marco de las propuestas impulsadas por la Secretaría de Estado de Ambiente y Desarrollo Sustentable.

Observación con telescopios y taller infantil

Durante la jornada, los participantes podrán recorrer las instalaciones mediante una visita guiada y observar el cielo con telescopios. Además, habrá degustaciones de vinos, licores artesanales y chocolates para complementar la experiencia.

Uno de los atractivos será el taller de astronomía destinado a los niños, con actividades pensadas para despertar su curiosidad por el universo y acercarlos al conocimiento de los fenómenos celestes.

La propuesta integra divulgación científica, educación ambiental y recreación en un espacio destinado a promover el vínculo entre la sociedad y el ambiente.

Horarios y cómo reservar un lugar

La actividad contará con dos grupos para organizar la participación. El primero comenzará a las 19 y el segundo a las 19:30, ambos con punto de encuentro en el Centro Ambiental Anchipurac.

Las personas interesadas en participar podrán reservar su lugar a través del sitio web www.turismoencontexto.com o comunicarse por WhatsApp al 264-5429117.

La jornada forma parte de las iniciativas provinciales que buscan promover experiencias de educación ambiental y acercar la ciencia a personas de todas las edades mediante propuestas que combinan aprendizaje y entretenimiento.