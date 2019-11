Asumió De la Riva como DT de Mitre de Santiago

POR AGENCIA TÉLAM Hace 1 hora

El uruguayo Felipe De la Riva asumió hoy como entrenador de Mitre de Santiago del Estero, con la intención de mejorar el presente del equipo en el campeonato de la primera Nacional de fútbol.



El ex DT de Chacarita Juniors, Agropecuario de Carlos Casares y Villa Dálmine, entre otros clubes, fue presentado hoy por la dirigencia 'aurinegra' en el estadio José y Antonio Castiglione.



“Tenemos que trabajar mucho de cara al futuro. Ahora tenemos enfrente a Belgrano de Córdoba y ya debemos ocuparnos de eso”, dijo el entrenador, en relación al partido del sábado, en el escenario del Barrio Alberdi, por la decimocuarta jornada del torneo.



De la Riva, quien reemplaza a Gabriel Gómez, ya piensa en el receso, en la eventual “llegada de refuerzos” y en la pretemporada “que tenemos que encarar”.



“En lo único que tiene que pensar el jugador de Mitre es en entrenar y en rendir. El club cumple en todo”, descerrajó el también ex técnico de Acassuso y Deportivo Merlo, entre otras instituciones.



“En el plantel tenemos jugadores interesantes. Están (Guillermo) Farré, (Marcos) Rivadero, (Juan) Alesandroni, entre otros. Queremos resolver las dificultades que se han presentado”, dijo.



De la Riva contó que observó el encuentro del lunes ante Platense (0-1) y notó que “de tres cuartos de cancha hacia adelante no se lastimó, ni se generaron situaciones de gol”, describió.



“Tenemos que sumar en los últimos dos partidos y luego armarnos para el año próximo”, consideró.



“Noto que hay un hartazgo generalizado, una cosa va alimentando la otra”, expresó De la Riva, en relación a la campaña del elenco santiagueño, que apenas reúne 13 puntos en la clasificación y ocupa la decimotercera colocación en la zona A.