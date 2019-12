Asumió por primera vez en 194 años una mujer como jefa de la Policía salteña

POR AGENCIA TÉLAM Hace 1 hora

La comisario general Norma Morales asumió hoy como jefa de la Policía de Salta, y se convirtió en la primera mujer en los 194 años de historia de la institución en desempeñarse en esa función.



"Asumo este cargo con total desafío y entereza", dijo la funcionaria, quien destacó que "en la Policía de Salta trabajan más de 3.000 mujeres y mi designación es una muestra del valor y el reconocimiento que el gobernador le está dando a nuestro desempeño en la fuerza".



Las afirmaciones de la primera jefa de Policía mujer de Salta fueron formuladas hoy, durante el acto de su asunción, que fue encabezado por el gobernador Gustavo Sáenz, y que se desarrolló en la Plaza de Armas "26 de Marzo", de la sede central de la institución, en la capital de la provincia.



"Es un honor para mí saludarlos hoy como la primera jefa de Policía. Es histórico en los 194 años de nuestra institución", expresó Morales, al tiempo que reveló que ingresó a la fuerza en 1991, y desde entonces recorrió "todas las unidades regionales".



En este sentido, explicó que conoce "las problemáticas que hay en los distintos sectores, al igual que la capacidad y el valor humano de los servidores públicos que tenemos en nuestra institución, que trabaja las 24 horas del día, los 365 días del año, para brindar seguridad a todos los salteños".



También agradeció a "toda la familia policial, por su apoyo incondicional" y al gobernador y las autoridades de Seguridad, por "la confianza que depositan en nosotras, que estamos orgullosas de formar parte de esta prestigiosa institución, en la que hoy ustedes están haciendo historia".



Sáenz manifestó que "es un día histórico para la institución y para Salta", y agregó que no vio "antecedentes en el país de lo que hoy estamos haciendo en la provincia, que no es nada más que hacer justicia".



Del acto participaron la intendenta de Salta, Bettina Romero; el secretario de Seguridad, Juan Manuel Pulleiro; su par de Gobierno, Ricardo Villada; la titular de la cartera de Salud Pública, Josefina Medrano; el ministro de Turismo y Deportes, Mario Peña; el presidente de la Cámara de Diputados salteña, Esteban Amat; y el jefe de Policía saliente, Ángel Silvestre; entre otros.



"Quiero agradecerle al comisario general Silvestre, y hacer un reconocimiento por su valor, su trabajo, su esfuerzo, su honestidad y su lealtad para con todos los vecinos de Salta, pero por sobre todas las cosas para con esta gran institución", afirmó el gobernador.



Para el mandatario, "a partir de hoy hacemos historia y justicia, porque las mujeres no están en los lugares que hoy ocupan por una decisión de alguien", sino "por capacidad, porque se lo merecen por esfuerzo, trabajo, dedicación y, por sobre todas las cosas, por la profunda vocación de servicio que tienen".



"La sensibilidad es fundamental, pero también es fundamental el hacer justicia", acotó Sáenz.



Luego, le habló al personal policial e indicó que "en sus manos está la seguridad de todos los salteños, que quieren vivir en una provincia en paz, en armonía, y estoy seguro que a partir de ahora van a trabajar todos juntos, como lo vienen haciendo, porque la familia policial es muy unida".



"Que Dios bendiga a Norma en este gran desafío que tiene por delante, y les pido que la acompañen, que la ayuden, la respeten y que trabajen en forma conjunta", remarcó el gobernador, que consideró que "este día histórico quedará grabado en la memoria de muchos como el día del reconocimiento a una mujer en la fuerza policial".