Momentos de extrema tensión vivieron los hinchas de Tigre que regresaban a la Argentina tras el triunfo por 3 a 0 frente a Nacional de Montevideo, por el partido de ida de los playoffs de la Copa Sudamericana. Uno de los micros que integraba la caravana fue atacado a balazos mientras circulaba por la Ruta 1, a la altura de la Avenida Cibils, en Uruguay, y un simpatizante resultó herido.

El violento episodio ocurrió cuando una caravana integrada por alrededor de 15 ómnibus se dirigía hacia Colonia para cruzar a la Argentina. Según informó el diario uruguayo El País, los vehículos fueron interceptados y recibieron una serie de disparos. Testigos aseguraron haber escuchado múltiples detonaciones e incluso ráfagas similares a las de una metralleta.

Como consecuencia del ataque, uno de los proyectiles impactó en un hincha que viajaba junto a una ventanilla. Aunque en un primer momento trascendió que la herida era en una pierna, posteriormente se confirmó que el balazo alcanzó uno de sus brazos.

El micro debió detener su marcha de emergencia y, minutos después, efectivos policiales y ambulancias llegaron al lugar para asistir a los pasajeros. El herido fue trasladado al Hospital del Cerro, donde permanece internado, estable y acompañado por sus familiares.

Mientras tanto, la Policía uruguaya inició una investigación para determinar quiénes fueron los responsables del ataque y cuál fue el móvil de la agresión. Las autoridades no descartan que pueda haber otras personas afectadas por las detonaciones.

El club organizó la asistencia

Desde Tigre informaron que la dirigencia se movilizó inmediatamente para asistir a los hinchas afectados. El presidente de la institución, Martín Suárez, se dirigió al centro de salud para acompañar al simpatizante herido y seguir de cerca su evolución.

En paralelo, la comisión directiva coordinó el operativo para que el resto de los pasajeros pudiera continuar el viaje hacia Buenos Aires. Los ocupantes del denominado micro 7 permanecieron durante varias horas en una dependencia policial mientras se realizaban las actuaciones correspondientes, mientras que los pasajeros del micro 3 fueron trasladados provisoriamente a otra unidad. Además, el club confirmó que otro colectivo aguardará en la frontera para completar el regreso de todos los simpatizantes.

Investigan el ataque

En declaraciones a los medios, Gonzalo Terra, gerente de Noticias de Canal 4 AIL de Uruguay, indicó que el colectivo fue interceptado por una motocicleta desde la que se efectuaron al menos ocho disparos contra el vehículo. Según explicó, el hincha herido viajaba junto a una ventanilla y fue alcanzado por uno de los proyectiles.

El hecho se produjo en un contexto de alta tensión en el fútbol uruguayo. Actualmente, la actividad profesional permanece suspendida debido a un paro decretado tras los graves incidentes registrados el último fin de semana durante el encuentro entre Rentistas y Cerrito, cuando el futbolista Jean Martínez fue agredido, situación que derivó en la paralización del campeonato.

Las autoridades continúan trabajando para identificar a los autores del ataque y esclarecer las circunstancias de un episodio que generó preocupación tanto en Uruguay como en Argentina.