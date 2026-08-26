Un colectivo de la Línea 301 fue atacado a piedrazos mientras circulaba por las calles de San Juan y una pasajera terminó herida como consecuencia de la rotura de una de las ventanillas.

El hecho ocurrió en inmediaciones de Balcarce y Benavídez, donde, por circunstancias que todavía son investigadas, desconocidos arrojaron una piedra contra la unidad que se encontraba en circulación.

El impacto provocó la rotura de una de las ventanillas del colectivo. Los vidrios desprendidos ingresaron al habitáculo y alcanzaron a una de las pasajeras que viajaba en el interior.

Como consecuencia del ataque, la mujer sufrió lesiones en el rostro producto de los fragmentos de vidrio que se desprendieron tras la rotura de la ventanilla.

Ante la situación, se solicitó asistencia médica y personal de emergencias llegó hasta el lugar para atender a la pasajera. Los profesionales realizaron las curaciones correspondientes y, luego de evaluarla, determinaron que no era necesario trasladarla a un centro de salud.

El episodio quedó en manos del personal de la Comisaría 5.ª, cuyos efectivos deberán avanzar con las actuaciones correspondientes para intentar determinar quiénes fueron los responsables del ataque.

El hecho vuelve a poner bajo la lupa los riesgos que implican los ataques contra unidades de transporte público. Una agresión que puede tener como objetivo únicamente dañar el vehículo puede terminar provocando lesiones entre los pasajeros que viajan en su interior.