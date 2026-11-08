Un nuevo y violento episodio de inseguridad sacudió las calles de la capital sanjuanina en plena mañana. Alrededor de las 10:30 horas del sábado 7 de noviembre, un joven fue víctima de una salvaje emboscada perpetrada por tres delincuentes en el interior del Barrio Dorrego, en la zona de Concepción. Los agresores actuaron con un nivel de violencia desmedido impulsados por un único objetivo material: quitarle el calzado que llevaba puesto.

El hecho se desencadenó cuando la víctima transitaba a pie por el vecindario y fue interceptada por la patota. Aprovechando la clara superioridad numérica y sin necesidad de exhibir armas, los malvivientes se abalanzaron sobre él y le propinaron una feroz golpiza que lo dejó reducido sobre el pavimento. Con el joven totalmente indefenso, le sustrajeron sus zapatillas de color azul antes de darse a la fuga por las arterias del barrio.

Tras el llamado de alerta, efectivos de la Comisaría 2da fueron comisionados de urgencia a la intersección de calles Caseros y Paraná. Allí se entrevistaron con el agredido, quien presentaba secuelas y marcas visibles de la violencia sufrida.

Pese al estado de shock y las lesiones en su cuerpo, el afectado aportó a los uniformados del patrullero una descripción detallada sobre la vestimenta y los rasgos físicos de los atacantes.

Con los datos recabados, la policía desplegó un intenso operativo cerrojo por las inmediaciones que dio frutos a los pocos minutos. Los agentes divisaron a uno de los sospechosos emprendiendo una veloz huida por calle Prolongación Rioja, al sur de Paraná. Tras una breve persecución a pie, lograron interceptarlo y concretar su aprehensión.

El detenido fue identificado como Ezequiel Alejandro Flores, con domicilio registrado en Villa Krause, departamento Rawson. Al momento de la requisa de rigor, la policía halló en su poder las zapatillas azules sustraídas a la víctima minutos antes, convirtiéndose en una prueba irrefutable del delito.

Flores fue trasladado a los calabozos de la sede policial y quedó a disposición del fuero de Flagrancia, imputado por el delito de robo agravado por ser en poblado y en banda, mientras se busca intensamente a los dos cómplices prófugos