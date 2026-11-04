Un violento robo a mano armada ocurrió en un kiosco de 24 horas ubicado sobre Ignacio de la Roza, en la zona de Esquina Colorada, en Capital. Durante el asalto, una mujer fue golpeada y sufrió una lesión en la cabeza, mientras que el delincuente logró escapar y quedó registrado por las cámaras de seguridad.

Según la grabación, el hecho ocurrió a las 15.30 de este martes. La secuencia muestra al ladrón atacando con un arma de fuego a la damnificada, quien intentó defenderse por sus propios medios.

Los primeros datos indican que el delincuente habría intentado llevarse una moto que se encontraba en el lugar, pero finalmente escapó con una riñonera que contenía documentación y el celular de la víctima.

La damnificada, quien atendía el comercio al momento del asalto, sufrió heridas en el cuero cabelludo como consecuencia de las agresiones del delincuente. Recibió atención y se encuentra fuera de peligro.

Tras el robo, intervino personal de la Comisaría Cuarta y de Criminalística. Los efectivos realizaron las pericias correspondientes para avanzar con la investigación y tratar de identificar al delincuente.

El episodio generó preocupación por la violencia con la que actuó el asaltante en un comercio que funciona las 24 horas.