Atacó al colectivo de Unión con piedras, dejó varios heridos y lo detuvieron

El miércoles 21 de octubre a las 20.56, un colectivo con custodia policial que llevaba al plantel de Unión de Villa Krause fue atacado a piedrazos en calle San Miguel e Ignacio de la Roza, en Rivadavia, cuando iba al estadio de Sportivo Desamparados por los cuartos de final de la Liga Sanjuanina de Fútbol.

Durante la agresión perpetrada por un grupo de hombres, un proyectil destruyó una ventanilla y lesionó en un ojo al futbolista Ignacio Barahona, quien debió ser asistido por una ambulancia, mientras que el jugador Araya también resultó afectado por el impacto.

Un efectivo policial de la custodia observó el ataque, persiguió al agresor y logró aprehender a Franco Emanuel Cuello, de 28 años y domiciliado en Villa del Bono, quien reconoció su participación en el hecho violento.

El entrenador Eduardo Cachilo Magallanes relató en Radio Santa Cecilia que el colectivo marchaba custodiado al Serpentario en la Esquina Colorada al momento de la agresión, remarcando que la intención del equipo era concentrarse en lo deportivo y jugar el encuentro.

La causa por el ataque al transporte quedó radicada en la UFI de Flagrancia bajo la carátula de daño agravado, contando con la intervención del ayudante fiscal Martín Morando para avanzar con la investigación correspondiente.