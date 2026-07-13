PUBLICIDAD PUBLICIDAD Deportes > PolémicaAtaque a corredores: aseguraron que la agresión de jinetes fue planificadaLos responsables de la carrera Doble Apolo aseguraron que el circuito contaba con todas las autorizaciones y denunciaron que el ataque fue organizado con anticipación.POR REDACCIÓNHace 2 horasEl ataque ocurrió durante el inicio de la carrera Doble Apolo.RunnersorganizaciónJINETESCARRERARío NegroDoble ApoloPolémicaCORREDORESPUBLICIDAD PUBLICIDAD Más Leídas{{contador}} {{#volanta}}{{volanta}}{{/volanta}}{{titulo}}PUBLICIDAD PUBLICIDAD Últimas noticias {{#volanta}}{{volanta}}{{/volanta}}{{titulo}}