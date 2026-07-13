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Deportes > Polémica

Ataque a corredores: aseguraron que la agresión de jinetes fue planificada

Los responsables de la carrera Doble Apolo aseguraron que el circuito contaba con todas las autorizaciones y denunciaron que el ataque fue organizado con anticipación.

POR REDACCIÓN

Hace 2 horas
El ataque ocurrió durante el inicio de la carrera Doble Apolo.
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