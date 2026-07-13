Un grave incidente interrumpió este domingo la tradicional carrera de trail Doble Apolo, disputada en Paso Córdoba, en la ciudad de General Roca, provincia de Río Negro. Un grupo de personas a caballo bloqueó el recorrido de los participantes y protagonizó un enfrentamiento que quedó registrado en videos y rápidamente se viralizó en las redes sociales.

El episodio ocurrió durante los primeros kilómetros de la competencia, cuando los corredores fueron interceptados por los jinetes, quienes impidieron el paso y generaron momentos de tensión en pleno circuito.

Las imágenes muestran discusiones entre los presentes mientras los caballos permanecen atravesados sobre el camino, obligando a detener la carrera. En algunos registros también se escuchan reclamos dirigidos a los organizadores y exigencias de dinero para permitir el avance de los participantes.

"Jamás vi algo así"

Uno de los testigos, que participaba de la prueba como camera runner, relató lo ocurrido en sus redes sociales y expresó su indignación por lo sucedido. "Esto jamás lo vi en mi vida y espero no verlo más. En el kilómetro 2 de la ruta de la Doble Apolo, lugareños del sector atacaron violentamente a todos los corredores, sin dejarlos pasar libremente".

Además, reclamó la intervención de la Justicia y sostuvo: "No a la violencia. La naturaleza es de todos. Que la Justicia se haga cargo".

La organización presentará una denuncia

Tras el incidente, los organizadores confirmaron que este lunes presentarán una denuncia judicial, acompañados por corredores y autoridades municipales.

Desde la organización explicaron que la Doble Apolo se realiza desde hace 18 años y señalaron que, si bien en ediciones anteriores habían recibido amenazas, nunca se había registrado un episodio de semejante violencia. "Siempre recibimos amenazas antes del evento, pero ahora fueron más allá", aseguraron.

Un debate que volvió a instalarse

El hecho también reabrió la discusión sobre el uso de los caminos y senderos rurales. Mientras algunos sostienen que los corredores habrían atravesado sectores considerados propiedad privada, otros defienden el carácter público del recorrido y cuestionan la violencia empleada para impedir el desarrollo de la competencia.

La Justicia deberá determinar ahora las responsabilidades por un episodio que conmocionó al ambiente del trail running y que volvió a poner sobre la mesa la convivencia entre las actividades deportivas y los derechos de los propietarios de tierras rurales.