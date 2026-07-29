La investigación por la brutal agresión ocurrida en La Bebida tuvo dos novedades importantes en las últimas horas. Mientras Roberto Zamora recibió el alta médica y continuará con la recuperación en su casa, la Justicia logró identificar a los cuatro hombres señalados como autores del ataque que casi le cuesta la vida.

El hombre había permanecido internado durante varios días en el Hospital Rawson tras sufrir un severo traumatismo de cráneo provocado por un golpe con un martillo. Su evolución fue favorable y los médicos autorizaron su salida del centro de salud, aunque deberá continuar con controles y tratamiento ambulatorio.

Con la víctima fuera de peligro, la investigación avanzó sobre los presuntos responsables. Según confirmaron fuentes judiciales, los cuatro sospechosos ya fueron identificados y ahora la Unidad Fiscal trabaja para reunir las pruebas necesarias que permitan avanzar con las medidas procesales correspondientes.

El violento episodio ocurrió en el barrio Nuevo Cuyo, en La Bebida, cuando Zamora fue interceptado por un grupo de hombres que comenzó a golpearlo. Durante la agresión recibió trompadas, patadas y un fuerte golpe con un martillo en la cabeza, lesión que motivó su urgente traslado al Hospital Rawson.

Desde entonces, el caso generó una fuerte repercusión entre los vecinos de Rivadavia debido al grado de violencia con el que actuaron los agresores. Incluso, familiares del hombre impulsaron una campaña solidaria para afrontar los gastos derivados de su recuperación.

Ahora, con Zamora recuperándose en su domicilio, la investigación entra en una nueva etapa. El objetivo de los investigadores es consolidar las pruebas recolectadas para avanzar con la imputación de los sospechosos y esclarecer completamente cómo se produjo el ataque.