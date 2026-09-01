Una mujer armada con dos cuchillos atacó a dos personas en pleno Times Square, Nueva York, y posteriormente fue abatida por agentes de la Policía. Una de las víctimas, una mujer de 32 años, murió en el hospital, mientras que un hombre de 68 años resultó herido. Las autoridades investigan el episodio como un ataque aparentemente aleatorio y sin provocación previa.

El violento hecho ocurrió este lunes alrededor de las 16.30, cerca de la calle 42 y la Séptima Avenida, una de las zonas más transitadas y turísticas de Nueva York.

De acuerdo con la reconstrucción realizada por la Policía de Nueva York (NYPD), la atacante fue identificada como Pamela Cisneros, de 49 años y residente de Queens.

La mujer habría sacado dos cuchillos de una bolsa y atacado primero a un hombre de 68 años que acababa de salir del subte y esperaba para cruzar la calle junto a su esposa. La víctima recibió una puñalada en el abdomen.

Segundos después, la atacante avanzó por la Séptima Avenida y apuñaló también en el abdomen a una mujer de 32 años. Ambos ataques se produjeron en cuestión de segundos.

Las víctimas fueron trasladadas al Hospital Bellevue. La mujer de 32 años murió debido a la gravedad de las heridas, mientras que el hombre quedó internado y posteriormente fue reportado en condición estable.

La Policía intentó reducirla con pistolas Taser

Después de los ataques, Cisneros se dirigió hacia una dependencia policial ubicada en Times Square. Testigos alertaron a los agentes sobre lo que acababa de ocurrir y comenzó un operativo para intentar reducirla.

Según explicó la comisionada de la Policía de Nueva York, Jessica Tisch, los efectivos le ordenaron en reiteradas oportunidades que arrojara los dos cuchillos.

Durante aproximadamente cuatro minutos intentaron convencerla de que entregara las armas. Los policías también utilizaron pistolas Taser, aunque no consiguieron inmovilizarla.

La mujer continuó avanzando hacia los efectivos con los cuchillos y dos agentes finalmente utilizaron sus armas reglamentarias. Cisneros recibió varios disparos y fue trasladada al Hospital Bellevue, donde posteriormente murió.

La Policía recuperó los dos cuchillos utilizados durante el ataque y analiza las imágenes registradas por las cámaras corporales de los efectivos que participaron del operativo.

Sin indicios de un ataque terrorista

Las primeras averiguaciones indican que las dos víctimas no conocían a la atacante y que los hechos habrían sido aleatorios. Las autoridades también señalaron que, hasta el momento, no existen elementos que permitan vincular el episodio con un ataque terrorista.

La Policía informó además que Cisneros tenía antecedentes documentados relacionados con problemas de salud mental, aunque no registraba detenciones previas.

Tras el episodio, parte de la Séptima Avenida fue cerrada mientras trabajaban los investigadores. El hecho ocurrió en una de las zonas con mayor presencia turística y policial de Nueva York, a pocos metros del edificio donde cada año se realiza la tradicional celebración de Año Nuevo.