Ucrania desató este domingo uno de los mayores ataques aéreos desde el inicio de la invasión rusa, empleando cientos de drones que impactaron en diversas regiones de Rusia y dejaron al menos seis muertos. La ofensiva de Kiev se centró en objetivos militares, instalaciones energéticas y depósitos logísticos, extendiendo el conflicto profundamente en territorio ruso tras cuatro años y medio de guerra.

En simultáneo, las fuerzas rusas respondieron con bombardeos sobre ciudades ucranianas, destruyendo viviendas y provocando incendios en infraestructura civil clave en la capital. La escalada bélica también activó las alarmas de la Alianza Atlántica, luego de que un avión de combate español detectara y derribara un drone que ingresó en el espacio aéreo de Rumania.

Ofensiva masiva sobre Moscú y Rostov

El Ministerio de Defensa de Rusia informó que sus sistemas lograron destruir 822 drones ucranianos durante la madrugada. El alcalde de Moscú, Sergei Sobyanin, precisó que cerca de 600 de estas aeronaves se dirigían hacia la capital, siendo un tercio interceptadas sobre la región metropolitana.

A pesar de los derribos, el gobernador Andrey Vorobyov confirmó la muerte de un hombre de 83 años tras el impacto de un drone en una vivienda. Asimismo, se reportó un incendio de gran magnitud en un almacén minorista en Podolsk. En la región de Rostov, una andanada de más de 150 drones dejó cinco muertos y daños en una estación de tren y zonas forestales.

Respuesta del Kremlin y daños en Kiev

La réplica de Moscú tuvo como blanco principal la infraestructura de Kiev y otras ciudades estratégicas. En la capital ucraniana, los proyectiles provocaron incendios y seis heridos, afectando gravemente el mercado de libros de Pochaina.

“Dondequiera que los rusos puedan alcanzar con sus misiles balísticos, atacan infraestructura civil”, denunció el presidente Volodymyr Zelenskyy. En Kryvyi Rih, un ataque ruso mató a dos personas e hirió a otras 14, mientras el Kremlin aseguró haber apuntado a objetivos militares y a una planta de fabricación de misiles Flamingo.

Intervención de la Otan en Rumania

La tensión se extendió a los límites de la Alianza Atlántica cuando un drone no identificado ingresó al espacio aéreo de Rumania cerca de la ciudad de Galati. Ante la incursión, un caza F-18 de la Fuerza Aérea española intervino y derribó el dispositivo de forma segura.

Los restos fueron localizados horas más tarde en el mar Negro. La ministra interina de Exteriores rumana, Oana Toiu, señaló que el despliegue español refuerza el Flanco Oriental para blindar la frontera ante el incremento de los ataques en la región.