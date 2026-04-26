La madrugada de este sábado se vio alterada por una secuencia de violencia y descontrol en las cercanías del Camping Costanera, en el departamento Chimbas. Todo comenzó alrededor de las 2:45 cuando efectivos del Grupo GAM visualizaron una motocicleta de 150 cc azul que circulaba de manera sospechosa y a muy alta velocidad por el cruce de Benavídez y Costanera.

El conductor del vehículo fue identificado como Rodrigo Fernando Díaz, un joven de 25 años oriundo de Villa Observatorio que, lejos de acatar la orden de detenerse para una entrevista policial, decidió acelerar y emprender una fuga.

La persecución se extendió por varias cuadras hasta que los uniformados lograron interceptar al motociclista. Sin embargo, la situación se tornó agresiva cuando el implicado se resistió al arresto. En medio del forcejeo, el joven "terminó rompiendo el chaleco de un motorista del GAM", lo que derivó en su vinculación inmediata a una causa por daño simple. Mientras los efectivos intentaban controlar al primer detenido, el escenario se complicó por la llegada de sus parientes.

En ese momento apareció en escena William Daniel Díaz, el hermano mayor de 35 años, quien arribó al lugar en otra moto de idéntica cilindrada. Con la intención manifiesta de liberar a su familiar, el hombre realizó una maniobra temeraria y "embistió la puerta trasera del móvil 109 del Comando Oeste", causando roturas visibles en el patrullero. Esta acción le valió una detención bajo la carátula de daño agravado en el sistema de Flagrancia, supervisada por los fiscales Francisco Micheltorena y Virginia Branca.

Debido al clima de hostilidad que se generó en la zona, fue necesario el apoyo de personal de la Comisaría 30 y del Comando Radioeléctrico para calmar los ánimos y trasladar a los revoltosos. Bajo la coordinación del ayudante fiscal Germán Cuk, ambos hermanos fueron alojados en los calabozos de la seccional de la zona. En cuanto a las motocicletas involucradas, fueron radiadas y quedaron sujetas al legajo judicial, sumándose además un acta de infracción para el vehículo azul que originó el incidente.