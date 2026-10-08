Ataron a dos comerciantes de La Bebida y les robaron más de $1.500.000

Durante las primeras horas de la madrugada, Joel Guamán y Brian Solís vivieron un dramático episodio de inseguridad en una vivienda del barrio Sierras de Marquesado, ubicado en la localidad de La Bebida, Rivadavia. Los victimas, dos jóvenes dedicados a la venta de ropa, fueron sorprendidos mientras descansaban por una banda de delincuentes que irrumpió con violencia en el inmueble.

Según informaron fuentes policiales, un grupo de tres personas con el rostro cubierto forzó los accesos tras violently trabar una puerta trasera. Una vez en el interior, encañonaron a las víctimas con armas de fuego para dominarlas de inmediato. Con total impunidad, utilizaron diversas prendas de vestir para maniatar de pies y manos a ambos jóvenes, dejándolos completamente reducidos sobre el suelo.

Los malvivientes revisaron meticulosamente cada rincón de la propiedad y lograron sustraer una suma aproximada de $1.500.000 en efectivo, producto de su actividad comercial. Además del dinero, los asaltantes se apoderaron de dos teléfonos celulares, un lote de 20 camperas completamente nuevas y diversa indumentaria antes de darse a la fuga sin dejar rastros sobre el medio de transporte utilizado.

Luego del escape de los agresores, Joel Guamán y Brian Solís consiguieron desatarse por sus propios medios y caminaron a toda prisa hacia la Comisaria 38 para radicar la denuncia formal. La causa quedó en manos del personal de la UFI Delitos contra la Propiedad, cuyos investigadores trabajan intensamente para identificar a los autores del asalto y determinar cómo planificaron el atraco.