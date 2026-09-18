Ataron de pies y manos a una mujer de Pocito para robarle en su casa

Una mujer de 65 años vivió momentos de dramatismo tras ser víctima de un inseguro episodio en una vivienda ubicada sobre la calle Agustín Gómez, en la zona de Pocito. El hecho se desencadenó a partir de una falla en el suministro eléctrico de la propiedad.

Al notar la interrupción de la luz, la residente decidió salir hacia el exterior del inmueble con el objetivo de revisar el medidor. Sin embargo, al momento de reingresar al domicilio, la mujer fue interceptada sorpresivamente por 2 delincuentes que se encontraban encapuchados y portaban armas de fuego.

Los asaltantes amedrentaron de inmediato a la víctima y la agredieron físicamente aplicándole un golpe en la cabeza con el arma. Posteriormente, los atacantes la inmovilizaron atándole las manos y los pies, para luego trasladarla hasta el sector del baño, donde la dejaron encerrada. Mientras la mujer permanecía retenida, los involucrados comenzaron a recorrer y revisar cada rincón de la vivienda con el fin de apoderarse de diversos objetos de valor.

Durante el registro del lugar, los agresores lograron sustraer notebooks, un televisor, un celular, un reloj, una cadena y un juego de herramientas. Además, los ladrones se apoderaron de un equipo de aire acondicionado que estaba completamente nuevo. Con el botín reunido, los 2 sujetos emprendieron la huida del domicilio a bordo de un automóvil Chevrolet Corsa de color blanco.

Al notar el silencio en la propiedad y escuchar que los delincuentes se habían retirado del lugar, la víctima logró desatarse por sus propios medios. En ese momento, la mujer salió de la vivienda hacia la calle para solicitar auxilio a las personas que viven en las casas contiguas.

Tras el alerta a las autoridades, la denuncia del delito quedó asentada formalmente en la Comisaría 35ª. Por su parte, el caso pasó a manos del personal de la UFI Delitos contra la Propiedad, organismo que lleva adelante las tareas de investigación para establecer la identidad y dar con el paradero de los responsables del asalto.