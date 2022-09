Atención Selección Argentina: quien podría perder su lugar por el gran nivel de Enzo Fernández

A menos de tres meses del comienzo del Mundial de fútbol se comienza a definir el grupo que representará a la Argentina en Qatar en busca del tercer campeonato mundial de la historia. Lo que sucede, es que un mediocampista no convocado hasta el momento ha deslumbrado con su nivel y es posible que Lionel Scaloni, entrenador del seleccionado, decida sumarlo a la plantilla.

En ese caso, uno de los jugadores que hasta el momento ha ocupado un lugar en la Selección Argentina deberá ceder su lugar, que en caso de no haber ninguna lesión será por el nivel futbolístico. Es que el gran presente de Enzo Fernández pone en jaque la decisión de Scaloni de no haberlo convocado hasta la fecha. Si bien ya vistió la albiceleste con anterioridad, no estaba en lo planes de la lista de Qatar.

Ahora, su llegada al Benfica y gran comienzo en Europa, que ha deslumbrado hasta Jürgen Klopp, no le deja opción al entrenador del seleccionado argentino y deberá hacerle un lugar a Enzo si quiere tener al mejor plantel en el Mundial. Para ello, un mediocampista deberá dar un paso al costado y ser relegado de la lista. Sin ninguna lesión actual que obligue al entrenador, la decisión será 100% futbolística.

El actual mediocampo argentino tiene a Leandro Paredes, Giovani Lo Celso, Rodrigo De Paul, Exequiel Palacios, Alejandro Gómez, Guido Rodríguez y Alexis Mac Allister convocados por Scaloni con regularidad. Quien podría perder el lugar sería Exequiel Palacios, quien ha sufrido algunas lesiones que no le permitieron consolidarse en Europa de la manera deseada.

A pesar de ello, el ex mediocampista de River Plate, al igual que Enzo Fernández, todavía tiene chances de ganarse su lugar si estos meses demuestra buen nivel en la Bundesliga. Su habilidad puede aportarle mucho al seleccionado argentino, pero el presente del jugador del Benfica es brillante.

La declaración de Exequiel Palacios

Exequiel Palacios admitió que la ilusión del pueblo argentino tiene un motivo, porque hay con qué ilusionarse en este mundial. Sin embargo, el pelea desde su lugar para poder estar presente en Qatar y ayudar a hacer realidad el sueño. "Espero con tranquilidad la convocatoria que se viene. Tengo confianza de que si hago las cosas bien puedo estar en el Mundial. Trabajo para poder estar en ese lugar”, confesó el mediocampista argentino. Pero deberá demostrarle a Scaloni que es otro jugador el prescindible para el equipo.