Atención y horarios, así funcionará el comercio en San Juan por la final

La expectativa por el partido decisivo entre Argentina y España transformará la dinámica comercial de San Juan este domingo. La Cámara de Comercio Comerciantes Unidos de San Juan, el Sindicato de Empleados de Comercio y la gerencia de los principales centros comerciales coordinaron una serie de pautas para que la actividad de la jornada sea compatible con el evento deportivo.

Los centros comerciales a cielo abierto ubicados en los departamentos de Capital, Rawson, Rivadavia, Santa Lucía, Chimbas y Caucete no abrirán sus puertas debido a que es domingo. En contraste, el sector gastronómico de estos sectores estará activo y dispondrá de pantallas en sus locales para recibir a los sanjuaninos que deseen ver el encuentro en estos espacios, una medida pensada para traccionar el consumo en el área.

Por el contrario, los shoppings mantendrán su cronograma tradicional desde las 10:00 hasta las 22:00 horas porque sus normativas internas impiden el cierre del establecimiento. Frente a este panorama, y bajo la previsión de que la circulación de clientes será casi nula a esa hora, las administraciones de los complejos habilitaron alternativas para los trabajadores de las tiendas.

La predisposición de los gerentes permitió acordar la colocación de monitores y pantallas en los patios de comida y en sectores estratégicos de los edificios. Este recurso facilitará que los empleados y dueños de los negocios sigan el partido de la Selección Argentina con comodidad.

Como resultado directo, los locales comerciales de los shoppings trabajarán con atención reducida mientras dure el juego porque el personal estará mirando la transmisión, una alternativa voluntaria para cada comerciante. Los patios de comida operarán de forma completa en apoyo al rubro gastronómico, y al concluir el partido se restablecerá el servicio habitual.

Por último, la organización mercantil avanza en la coordinación de un esquema de seguridad junto a la Policía de la Provincia. El plan replicará los operativos de ocasiones pasadas para asegurar la tranquilidad de los trabajadores, empresarios y clientes en las diferentes zonas comerciales de la provincia.