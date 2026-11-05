En San Juan, 1.637 personas murieron en 2024 por enfermedades del sistema circulatorio, según afirmó el cardiólogo Gustavo Alcalá en Yo Te Invito, de HUARPE TV. Entre las causas de infartos y accidentes cerebrovasculares aparece la aterosclerosis, una afección que puede avanzar durante años sin síntomas y, según el especialista, se conoce poco. El dato incluye diferentes enfermedades circulatorias, no solo aterosclerosis.

Esta patología aparece cuando se forman placas de grasa y colesterol en las arterias, que se endurecen y estrechan, dificultando la llegada de sangre a órganos vitales. Puede pasar inadvertida hasta que produce complicaciones.

Una enfermedad que puede avanzar en silencio

“Los síntomas llegan tarde cuando esa obstrucción es muy severa”, advirtió Alcalá. El médico explicó que las manifestaciones dependen de qué arterias estén comprometidas.

Como ejemplo, relató que atendió a una mujer que sentía dolor en las pantorrillas al caminar más de 300 metros. Los estudios revelaron obstrucciones en ambas piernas. En el corazón o el cerebro, un bloqueo puede provocar una urgencia.

Por eso, no sentir molestias no garantiza que las arterias estén sanas. El desafío es detectar los riesgos antes de un infarto o un ACV.

Las muertes que preocupan en San Juan

Alcalá cuestionó la escasa visibilidad de las enfermedades circulatorias frente a otros problemas sanitarios. Para ilustrarlo, comparó los 1.637 fallecimientos que mencionó en 2024 con las tres muertes por dengue registradas ese mismo año, según su exposición.

“¿Quién se encarga de la aterosclerosis?”, preguntó al plantear la necesidad de reforzar la prevención y destinar atención a enfermedades que pueden afectar a personas en edad laboral.

Esas estadísticas no permiten identificar cuántas muertes estuvieron asociadas con aterosclerosis, aunque es una causa importante de enfermedad cardiovascular.

La edad de las arterias no siempre coincide con el DNI

“Hay un divorcio entre la edad que tienen algunos cuando uno mira el documento nacional de identidad y la edad que tienen las arterias”, explicó Alcalá.

Propuso priorizar controles en varones desde los 40 años y mujeres desde los 55, particularmente donde los recursos son limitados. Aclaró que los antecedentes familiares y otros riesgos pueden exigir una evaluación antes de esas edades.

También advirtió que muchos varones postergan chequeos pese a tener factores de riesgo.

Qué empeora la aterosclerosis

Entre los factores mencionó una alimentación desequilibrada, el consumo excesivo de grasas, el tabaquismo, la obesidad y la falta de actividad física. También recordó que la predisposición genética influye en el riesgo individual.

“Hay algunas cosas que las puedo modificar yo solo”, sostuvo, al mencionar la posibilidad de caminar todos los días, dejar el cigarrillo y mejorar los hábitos alimentarios.

El médico recomendó controlar colesterol, glucosa, presión arterial, peso y circunferencia de cintura. Según cada paciente, el profesional puede solicitar estudios para evaluar la circulación, como una ecografía de las arterias carótidas.

Cómo detectar el problema antes de una urgencia

Alcalá destacó que hoy existen mejores imágenes médicas y tratamientos para reducir el colesterol y controlar la progresión de la enfermedad. Los estudios y medicamentos dependen del riesgo de cada persona.

“Los autos sanjuaninos reciben más tecnología que los que los manejan. Eso lo tenemos que cambiar”, reflexionó.

La advertencia que dejó en Yo te Invito fue que una enfermedad poco conocida puede comprometer órganos vitales sin dar señales previas. Reconocer los riesgos y consultar antes de que aparezcan complicaciones permite actuar cuando todavía hay oportunidades de prevención.