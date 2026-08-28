El futuro de Kevin Zenón podría estar lejos de Boca. Atlas de México presentó una oferta formal para incorporar al mediocampista de 25 años, quien perdió protagonismo en el equipo y actualmente no es una de las principales opciones para Rodolfo Arruabarrena. La dirigencia xeneize está dispuesta a negociar, aunque pretende mejores condiciones económicas para aceptar su salida.

La propuesta del conjunto mexicano consiste en un préstamo por un año con opción de compra. Además, la operación contempla que esa opción pueda convertirse en una obligación si el futbolista cumple determinados objetivos durante su estadía en México. Sin embargo, Boca consideró insuficiente el monto establecido para una eventual transferencia definitiva y pidió elevar la cifra.

Las conversaciones continuarán y existe predisposición de ambas partes para intentar alcanzar un acuerdo. Uno de los factores que podría facilitar la salida es el poco protagonismo que Zenón tiene actualmente: durante el segundo semestre participó en seis encuentros y fue titular solamente una vez, frente a Deportivo Riestra.

Un obstáculo que Atlas deberá resolver

Además de mejorar la propuesta económica, Atlas tiene otro inconveniente antes de poder sumar al ex-Unión. El conjunto dirigido por Hernán Crespo tiene completo el cupo de futbolistas extranjeros y deberá liberar una plaza de jugadores No Formados en México para poder inscribir al argentino.

No es la primera vez que Zenón aparece en el radar de equipos del exterior. Anteriormente recibió interés desde Grecia y también fue seguido por clubes como San Pablo y Alavés, aunque ninguna negociación terminó prosperando. Ahora, la propuesta de Atlas vuelve a abrir concretamente la posibilidad de que continúe su carrera fuera de Boca.